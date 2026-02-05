Diploma iptaline bakan mahkeme atıf yapmıştı: Turgut Tan’dan ters köşe!

İBB Başkanı ve CHP’nnin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’nden kazandığı diplomasının iptal edilmesini "hukuka uygun" bulan mahkeme kararıyla ilgili önemli bir yazı kaleme alındı.

Yazıyı kaleme alan kişi, diplomanın iptal edilmesine ilişkin davaya bakan mahkemenin kararında atıf yaptığı Prof. Dr. Turgut Tan.

Prof. Dr. Tan, T24’te yayınlanan yazısında yatay geçişteki idari hataların “açık hata” sayılamayacağını belirterek, 35 yıl sonra diplomanın geri alınmasının kazanılmış hak, hakkaniyet ve eğitim hakkıyla bağdaşmadığını kaydetti.

İmamoğlu’nun diploma iptaline itirazını reddeden mahkemenin kararında kitabına gönderme yapılan Prof. Dr. Turgut Tan, “Diploma iptali davasının düşündürdükleri” başlıklı bir yazısında, Danıştay’ın ve AYM’nin kararlarını da örnek göstererek, “İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun Ekrem İmamoğlu’nun İşletme Fakültesi’ne yatay geçiş kararını geri alması ve buna bağlı olarak da lisans diplomasının iptali kararı, bazı örneklerini yukarıda verdiğimiz yargı kararlarında kabul edilen ilkelerle bağdaşmamaktadır” dedi.

