Diploma iptalinin faturası ağır olabilir: İstanbul Üniversitesi incelemeye alındı

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun 33 yıl önce kazandığı lisans diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi, bu kararı nedeniyle ağır bir fatura ödeyebilir.

18 Mart 2025’te aldığı kararla İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığına adaylığı için sahip olması gereken niteliklerden birini kaybetmesine neden olan İstanbul Üniversitesi, işletme fakültelerinin küresel ölçekte akreditasyonunu sağlayan AACSB’ye şikâyet edildi.

Birlik şikayeti incelemeye aldı. Gelişmeyi Halk TV canlı yayınında aktaran İsmail Saymaz, üniversitenin uluslararası akreditasyonunun tehlikede olduğunu vurguladı.

“İÜ DE BURAYA AKREDİTE”

Saymaz, Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi açısından büyük itibar kaybı olabilecek gelişmeleri şöyle aktardı:

“İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını 33 yıl sonra iptal edince bir grup, Amerika'da bulunan Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) adlı kuruluşa başvurmuş. Bu kuruluş, işletme ve yönetim alanındaki en prestijli küresel akreditasyonlardan biriymiş. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi de buraya akrediteymiş.”

Türkçe karşılığı “Küresel Yüksek İşletme Eğitim Kurumları Birliği” kuruluş işletme ve yönetim alanındaki en prestijli uluslararası akreditasyon kuruluşlarından biri.

İstanbul Üniversitesi’nin ve İmamoğlu’nun mezun olduğu İşletme Fakültesi’nin bu akreditasyona sahip olduğunu aktaran Saymaz, “Amerika'daki bu kuruluşa başvuru yapılmış. Amerika'da bir grup aktivistin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluşturduğu 19 Mart platformu var. Onlar Amerika'da 19 Mart meselesini gündemde tutuyorlar. 19 Mart grubu da bu durumu öğrenince Amerika'daki Türk akademisyenler aracılığıyla bu AACSB adlı akreditasyon kurumuna kurumla iletişime geçiyorlar” ifadelerini kullandı.

SÜREÇ DEĞERLENDİRİLİYOR

Saymaz, kurumun başvuruya yanıt verdiğini ve süreci değerlendirmeye aldığını aktardı:

“Ve kurumdan aldıkları bilgiye göre kurum bu gruba bilgi veriyor. Türkiye'den yapılan başvurunun işleme alındığını, süreçle ilgili istenen belgelerin gönderildiğini ve şu an inceleme aşamasında olduğunu bildiriyorlar.”

AKREDİTASYONU İPTAL OLABİLİR

Saymaz, akademisyenlerin süreci yakından izlediğini, sürecin sonucunda akreditasyonun iptal edilmesi ihtimalinin tamamen dışlanmadığını belirtti:

“Türkiye hem Türkiye'deki hem Amerika'daki akademisyenler bu akreditasyon kurumunun değerlendirme sürecini yakından takip ediyorlar. Eğer akreditasyon kurumu iptal yönünde bir karar verirse yani İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin akreditasyonunu iptal ederse ne olur? Bu durumda fakültenin uluslararası saygınlığı ve güvenilirliği büyük ölçüde zedelenir deniyor.”

“BAŞVURUYU KABUL ETMESİ BİLE BAŞLI BAŞINA OLAY”

Saymaz, “Bu organizasyonun yani uluslararası AACSB adlı akreditasyon kuruluşunun Ekrem İmamoğlu ile ilgili bu başvuruyu kabul etmesinin bile zaten başlı başına büyük bir olay olduğunu söylüyorlar” dedi.

Saymaz, AACSB’nin önümüzdeki günlerde bir karar verebileceğini belirtti:

“Dolayısıyla bu kuruluşun önümüzdeki günlerde ya da önümüzdeki haftalarda İstanbul Üniversitesi'nin akreditasyonun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin akreditasyonunu iptal etmesi uzak ihtimal olmayabilir deniyor.”

SORBONNE’UN KARARINI HATIRLATTI

Saymaz, benzer bir vakanın kısa süre önce yaşandığını da aktardı:

“Yakın zamanda Ekrem İmamoğlu ile beraber Kıbrıs'tan İşletme Fakültesi'ne geçiş yapıp daha sonra sanırım Sorbonne'da yüksek lisansını da yapan bir akademisyenle ilgili başvuruyu Sorbonne reddetti. İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin kararını tanımadığını söyledi. Ve dünyada bunun bir hükmünün de olmadığı ortaya çıktı. Benzeri bir kararda bu kurumdan gelirse İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir kuruluşun İstanbul İşletme Fakültesi gibi köklü bir fakültenin itibarına geri dönüşsüz bir zarar verilebilir.”