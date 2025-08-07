Diploma satanların dosyası kapatılmış!

Sahte diploma tartışmaları ederken daha önce Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) skandalı bildirdiği ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Delil yok” denilerek dosyanın kapatıldığı ortaya çıktı.

Sahte diplomayla gündeme gelen isimlerden biri de kendisini psikolog, hipnoz uzmanı ve bilinçaltı terapisti olarak tanıtan Volkan Uçak oldu. Uçak 27 Mayıs’taki operasyonlarda gözaltına alındı ve 40 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Uçak yaptığı açıklamada bu olaydan kendisinin de mağdur olduğunu öne sürdü ve aslında üniversite okuduğunu iddia ederek, “2016’da Uluslararası Dublin Üniversitesi’nden, online bir üniversiteden psikoloji lisansı ve yüksek lisansı almaya başladım” dedi.

ÜNİVERSİTE DEĞİL ŞİRKET!

Uçak’ın online psikoloji lisansı ve yüksek lisans eğitimi aldığını belirttiği Uluslararası Dublin Üniversitesi’nin 2023 yılında BirGün “49 bin TL’ye Dr. unvanı satılıyor” başlıklı haberiyle gündeme taşımıştı. Uluslararası Dublin Üniversitesi aslında üniversite adı altında faaliyet yürüten şirket. Hatta birçok siyasetçinin öz geçmişinde de parayla diploma satan “Uluslararası Dublin Üniversitesi’nden eğitim aldığı” yazıyor.

Psikolog, hipnoz uzmanı ve bilinçaltı terapisti olarak tanıtan Volkan Uçak.

TMMOB YÖK’E BİLDİRMİŞ!

TMMOB da 13 Aralık 2023’te Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na bir yazı yazarak, “Son zamanlarda çeşitli internet sitelerinde ve sosyal medya uygulamalarında üniversite eğitimi ve sonrasında diploma verdiğini belirten şirketler Birliğimizce tespit edilmiştir” dedi ve tespit edilenlerden birinin de Uluslararası Dublin Üniversitesi olduğunu vurguladı.

YÖK’TEN YANIT BİR YIL SONRA

YÖK’e gönderilen yazıda, “Online üniversite adı altında faaliyet yürüten bu kurumların yasal olup olmadıkları, yasal bir dayanak söz konusu değilse daha önce bir işlem yapılıp yapılmadığı’’ soruldu. YÖK ise yaklaşık bir yıl sonra, 23 Eylül 2024 tarihinde TMMOB’ye bir yazılı yanıt gönderdi.

YÖK’ün yanıtında, “Ülkemizde yasa dışı eğitim-öğretim faaliyeti yaptığı bildirilen ‘International Dublin University’ hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen takipsizlik kararına Kurulumuzca itiraz edilmesi üzerine, itiraz reddedilerek takipsizlik kararı kesinleşmiştir” denildi.

SAVCI DELİL BULAMAMIŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli Cumhuriyet Savcısı B.K.’nin şikâyet dosyasını kapatma gerekçesi ise “Şirket ve yetkilileri olan şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair herhangi bir delilin bulunmadığı anlaşıldığından kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi” şeklinde açıklandı.

Savcının dosyayı kapatma kararına itiraz edilse de Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği 4 Eylül 2024’te itirazı reddetti.

∗∗∗

BU BİR UTANÇ TABLOSUDUR!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise "Sadece Bir Sahtecilik Değil, Bir Utanç Tablosu” başlığıyla yaptığı açıklamada, “Bu organize sahtecilik, ülke geleceğinin ticaret konusu yapıldığı bir utanç tablosudur. TMMOB, geçmişten bu yana bu tür sahtecilik girişimlerine karşı kararlı bir mücadele yürütmüştür. Ancak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen denklik belgelerindeki hatalar ve meslek odalarının denetim yetkilerinin kısıtlanması gibi yapısal sorunlar, bu sahteciliğin kolayca yayılmasına zemin hazırlamıştır. Mesleklerimizin onurunu, kamu güvenliğini ve halkımızın geleceğini korumak, Birliğimizin temel varlık nedenidir. TMMOB, bu çürümüş düzenle mücadeleyi, sahteciliğin tüm ayakları ortaya çıkarılıp sorumlular adalet önünde hesap verene dek kararlılıkla sürdürecektir” ifadelerini kullandı.