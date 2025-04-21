Diploma soruşturması: 27 kişi ifade verecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı kişilerin diplomalarının İstanbul Üniversitesi tarafından iptaline ilişkin soruşturmada 27 kişi "şüpheli" olarak ifade verecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda başsavcılık, 27 şüpheliyi ifade vermesi için emniyete çağırdı.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasına ilişkin, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Ekrem İmamoğlu, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti.

Başsavcılıkça, İstanbul Üniversitesine gönderilen yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istenmişti.