'Diploma' soruşturması: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade veriyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasıyla ilgili usulsüzlük iddiaları nedeniyle ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) hazırladığı raporda yer alan tespitler doğrultusunda, "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

CHP’Lİ ÇELİK’TEN TEPKİ: "KORKMAYIN"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Çağlayan Adliyesi çevresindeki yoğun güvenlik önlemlerine dikkat çekerek, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Çağlayan Adliyesi’nin etrafı dün geceden beri insanların seyahat özgürlüğünü kısıtlayacak biçimde abartılı bir abluka altında. Her tarafta bariyerler, TOMA’lar…



Korkmayın; Ekrem Başkan bugün sadece avukatlarıyla ifade vermeye gidecek. İfadesini verecek, gerçeği ortaya koyacak.… pic.twitter.com/FjvBwXJKbo — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) March 5, 2025

"Çağlayan Adliyesi’nin etrafı dün geceden beri insanların seyahat özgürlüğünü kısıtlayacak biçimde abartılı bir abluka altında. Her tarafta bariyerler, TOMA’lar…

Korkmayın; Ekrem Başkan bugün sadece avukatlarıyla ifade vermeye gidecek. İfadesini verecek, gerçeği ortaya koyacak.

Devletin memurunu Ramazan ayında, soğuk kış gününde boş yere gecenin köründe orada tutmak insafsızlıktır. İsraftır, haksızlıktır. Türkiyemiz bu zorlu günleri aşacak.

Bu ülkenin onurlu, dürüst ve vicdanlı insanları bütün bu haksızlığı, hukuksuzluğu ve gaddarlığı görüyor. Halkın gözü üstünüzde."

İmamoğlu'nun avukatları, YÖK raporundaki iddialara itiraz edeceklerini ve hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.