Diploma soruşturması: İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişilik liste ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu diploması iptal edilen 28 kişinin ismi belli oldu.

Üniversitenin açıklamasının ardından İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 kişinin kim olduğu da merak konusu oldu.

Bu konuda bir açıklama yapılmadı.

Ancak akşam saatlerinde bir liste sosyal medyada yayıldı. Diploması iptal edilenlerin arasında iş dünyasından isimler de sayıldı.

Habertürk'ün aktardığına göre sosyal medyada dolaşan bu isimlerin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu'nun 12 Eylül 1990 tarihli toplantı tutanağından alındığı ortaya çıktı.

Söz konusu tutanakta İmamoğlu ile birlikte yatay geçişlerine karar verilenlerin listesi yer alıyordu. Ancak bu listedeki isimlerin tamamı diplomasının iptaline karar verilen isimler değildi.