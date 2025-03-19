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Diploma soruşturması: İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişilik liste ortaya çıktı

İstanbul Üniversitesi'nin Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin açıklamasında söz edilen benzer durumdaki 27 kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Güncel
  • 19.03.2025 10:21
  • Giriş: 19.03.2025 10:21
  • Güncelleme: 19.03.2025 10:26
Diploma soruşturması: İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişilik liste ortaya çıktı
Fotoğraf: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu diploması iptal edilen 28 kişinin ismi belli oldu.

Üniversitenin açıklamasının ardından İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 kişinin kim olduğu da merak konusu oldu.

Bu konuda bir açıklama yapılmadı.

Ancak akşam saatlerinde bir liste sosyal medyada yayıldı. Diploması iptal edilenlerin arasında iş dünyasından isimler de sayıldı.

Habertürk'ün aktardığına göre sosyal medyada dolaşan bu isimlerin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu'nun 12 Eylül 1990 tarihli toplantı tutanağından alındığı ortaya çıktı.

Söz konusu tutanakta İmamoğlu ile birlikte yatay geçişlerine karar verilenlerin listesi yer alıyordu. Ancak bu listedeki isimlerin tamamı diplomasının iptaline karar verilen isimler değildi.

İmamoğlu’nun da aralarında olduğu diplomasının iptaline karar verilen 28 isim şu şekilde: 

Pembegül Besen

N. Aylin Ataay

İ. Doğan Yıldırım

Sinan E. Erdil

Esra Cansu

Melikgâh Özcan

Yeşim Özşahin

Türker Yüksel

Yonca Erişik

Hüseyin Kaplan

Hakan Ulaşan

Cem Diler

İrem Kaptan

Batuhan Tungay

Mehmet Hanedar

İ. Hakkı Mutoğlu

Orhan Kuray

Kenan Külünkçi

Ahmet Kaya

Cengiz Sılaoğlu

M. Kerem Erman

S. Sedat Köşebaş

Hayri Kaan Başol

Fatih Şabaz

Alkan Cevat Negiş

Salih Buğra

Timuçin Törcmen

Ekrem İmamoğlu

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