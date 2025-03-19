Diploma soruşturması: İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişilik liste ortaya çıktı
İstanbul Üniversitesi'nin Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin açıklamasında söz edilen benzer durumdaki 27 kişinin kim olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu diploması iptal edilen 28 kişinin ismi belli oldu.
Üniversitenin açıklamasının ardından İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 kişinin kim olduğu da merak konusu oldu.
Bu konuda bir açıklama yapılmadı.
Ancak akşam saatlerinde bir liste sosyal medyada yayıldı. Diploması iptal edilenlerin arasında iş dünyasından isimler de sayıldı.
Habertürk'ün aktardığına göre sosyal medyada dolaşan bu isimlerin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu'nun 12 Eylül 1990 tarihli toplantı tutanağından alındığı ortaya çıktı.
Söz konusu tutanakta İmamoğlu ile birlikte yatay geçişlerine karar verilenlerin listesi yer alıyordu. Ancak bu listedeki isimlerin tamamı diplomasının iptaline karar verilen isimler değildi.
İmamoğlu’nun da aralarında olduğu diplomasının iptaline karar verilen 28 isim şu şekilde:
Pembegül Besen
N. Aylin Ataay
İ. Doğan Yıldırım
Sinan E. Erdil
Esra Cansu
Melikgâh Özcan
Yeşim Özşahin
Türker Yüksel
Yonca Erişik
Hüseyin Kaplan
Hakan Ulaşan
Cem Diler
İrem Kaptan
Batuhan Tungay
Mehmet Hanedar
İ. Hakkı Mutoğlu
Orhan Kuray
Kenan Külünkçi
Ahmet Kaya
Cengiz Sılaoğlu
M. Kerem Erman
S. Sedat Köşebaş
Hayri Kaan Başol
Fatih Şabaz
Alkan Cevat Negiş
Salih Buğra
Timuçin Törcmen
Ekrem İmamoğlu