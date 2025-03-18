Diploma soruşturması İmamoğlu'nun okuduğu üniversitenin kurucusuna uzandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik diploma soruşturmasında önemli bir gelişme daha yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurucularından ve ODTÜ mezunu akademisyen Özalp Tozan'ın, 17 Mart Pazartesi günü savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını söyledi.

Sözcü TV'de "Damla Doğan Tuncel ile Detayına İnelim" programında konuşan Özer, Girne Amerikan Üniversitesi eski yöneticisinin "tanık" olarak değil, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldığının da altını çizdi.

"BİR KUMPAS HAZIRLIĞI İÇERİSİNDELER"

"Dosyamızın konusu sahtecilik ve soruşturma da sahtecilikten açıldı. Burada dahi bir kumpas yapılmakta olduğunu düşünüyoruz. Bir kumpas hazırlığı içerisinde olduklarını görebiliyoruz" diyen Özer, özelikle yaşlılık nedeniyle sağlık sorunları yaşayan ve prostat kanseri gibi rahatsızlıkları bulunan akademisyenlerin, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasının "bir baskı aracı" olduğunu belirtti.

Özer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın, dekan (İstanbul Üniversitesi dekanı) yoğun baskılar sonucu istifa etti. Ama ne korku ne de baskı olacak. Biz şimdi bu ifadeden gelecek metinde de bunu göreceğiz. Hangi korku ve baskıların yapılacağını göreceğiz.

Bu ifadenin muhtemelen bugün ya da yarın basına da düşeceğini düşünüyoruz. İfadenin içeriğinden, bu korkunun ve baskının nasıl verildiğini anlamış olacağız."