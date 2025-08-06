‘Diplomanız hazır’ telefonu

Sahte diploma ve e-imza skandalının yankıları sürerken ismi SPK’deki rüşvet skandalıyla anılan Ünsal Ban’ın THK Rektörlüğü döneminde hediye diploma dağıttığı iddiasının haklılığını ortaya koyan bir ihtarname dikkati çekti. Ban’ın rektörlüğü döneminde THK Üniversitesi ile hiçbir temas kurmayan kişilere Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden telefon edilerek diplomalarının hazır olduğunun iletildiği belirtildi.

Hakkında yüksek lisans diploması düzenlenen bir yurttaş, noter aracılığıyla üniversiteye ihtarname gönderdi. 11 Nisan 2015 tarihinde gönderilen ihtarnamede, “Üniversiteniz tarafından adıma yönelik yüksek lisans diploması hazırlanmış olduğu öğrendim. Ancak üniversitenize lisans ya da lisansüstü öğrenimi için bugüne kadar herhangi bir başvuruda bulunmadım. Yapılacak her türlü araştırmadan da görüleceği gibi bu başvuruları yapmak için gerekli ulusal sınavların hiçbirine girmedim” denildi.

Yurttaş, “Bir hata sonucu hazırlandığını düşündüğü” diplomayla ilgili ihtarname dilekçesinde, “Hakkımda hazırlanan diplomanın nezdimde bir geçerliliği olmadığını bildirmek isterim. Üniversitenizden herhangi bir yüksek lisans eğitimi talebim olmadığından sehven hazırlandığını düşündüğüm söz konusu diplomayı almaya yönelik bir talebim yoktur” ifadelerini kullandı.

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DİPLOMA SATIŞI DEVAM EDİYOR

Türkiye sahte diploma skandalıyla çalkalanırken dolandırıcılar hala diploma satışına zamlı fiyatlarla devam ediyor. Sözcü’de yer alan habere göre satıcılar zamlı tarifeler üzerinden garanti verdi. Söz konusu haberde şu ifadeler yer aldı: “sozcu.com.tr olarak tekrar iletişime geçtiğimiz diploma dolandırıcıları hala sahte diploma satışı yapmaya devam ediyor. Üstelik, skandalın açığa çıkmasından sonra fiyatlara da zam yaptılar. Artık sahte diploma satın almak isteyenler daha fazla ücret ödeyerek hem dolandıracak hem de dolandırılacak. sozcu.com.tr, iletişime geçerek diploma satışı yapan kişilerden yeni ücret tarifesini öğrendi. Bundan böyle fiyatlar 30 bin lira daha pahalı olacak.”