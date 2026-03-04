Diplomasi trafiği: Bakan Fidan 4 ülkeyle görüştü
Ortadoğu’da tırmanan savaş riski ve bölgesel istikrarsızlık sürerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanada dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri yaptı.
Kaynak: ANKA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanada Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü. Görüşmelerin gündeminin, bölgedeki son gelişmeler ve mevcut güvenlik ortamı olduğu aktarıldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile telefonda görüştü.
Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve mevcut güvenlik ortamı değerlendirildi.