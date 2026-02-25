"Diplomasız Erdoğan" davasında reddi hakim talebiyle ilgili karar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında açılan "Diplomasız Erdoğan" sloganına ilişkin davada AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının "reddi hakim" talebiyle ilgili karar verildi.

Sloganla ilgili davanın hâkimi, Erdoğan'ın avukatlarından mahkemeye diplomanın sunulmasını talep etmiş ve Erdoğan’ın avukatları “Hakimin konuya ilişkin şahsi merakı olduğu” gerekçesiyle ‘reddi hakim’ talebinde bulunmuştu.

Mahkeme, davanın 10 Eylül'e ertelendiğini, hâkimin ise 24 Mart'ta yaş haddinden dolayı emekli olacağından bu yönde bir karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme yazısında “Somut olayda, davanın duruşmasının 10.09.2026 tarihine bırakıldığı, Reddi istenen hakimin 24.03.2026 tarihi itibariyle yaş haddi nedeniyle hakimlik görevinin sona ereceği bu itibarla reddi hakim talebinin konusuz kaldığı anlaşıldığından, reddi hakim talebi hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir” denildi.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, 13 Ağustos 2025'te İstanbul Bayrampaşa’da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde atılan “Diplomasız Erdoğan” sloganı nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e dava açmış ve 500 bin TL manevi tazminat talep etmişti. Ankara 44. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada hakim, mahkemeye Erdoğan'ın diplomasının sunulmasını talep etmiş ve Erdoğan’ın avukatı “Hakimin konuya ilişkin şahsi merakı olduğu” gerekçesiyle ‘reddi hakim’ talebinde bulunmuştu.