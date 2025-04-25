'Diplomasız Erdoğan' sloganı nedeniyle 5 gence ev hapsi

İstanbul’da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında “Diplomasız Erdoğan” sloganı attıkları için dün gözaltına alınan 5 gence ev hapsi cezası verildi.

İstanbul'da bir grup genç, sokakta yürürken "Diplomasız Erdoğan" şeklinde slogan attı. Bu anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından sloganı atan gençler ile videoyu paylaşan kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Gençler, dün (24 Nisan Perşembe) gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada alınan ifadelerinde, gençlere sloganın hakaret içerdiği belirtilerek neden böyle bir slogan attıkları soruldu. Gençler ise herhangi bir suç işlemediklerini ve ifade özgürlüklerini kullandıklarını belirtti.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Gözaltına alınan 5 genç, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılık, gençleri "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Hakimlik, gençleri "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı" uygulayarak adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Avukatlarının ise adli kontrol kararlarına itiraz edeceği öğrenildi.