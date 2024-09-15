'Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü' kararnamesi Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 129. maddesinin Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatı hizmet birimlerinin sıralandığı ikinci fıkrasına "Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü" bendi eklendi.

Buna göre, "Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü"nün görev ve yetkileri arasında, Bakanlığın merkez, yurt içindeki tesis ve yurt dışındaki Türk misyonlarının güvenliğini sağlamak ve ilgili iş ve işlemleri yürütmek, merkez ve yurt dışı teşkilatında siber, haberleşme, evrak ve bilgi güvenliğini sağlamak yer alıyor.

GÖREV VE YETKİLERİ

"Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü" nün diğer görev ve yetkileri ise şöyle:

"Temsilciliklerin ve personelin güvenliği bağlamında terör eylemleri ve diğer tehditlere ilişkin konuları takip etmek ve bu konularda gerekli tedbirleri almak, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, Bakanlığın merkez ve yurt dışı teşkilatında görevli personelinin güvenilirliğinin devamını sağlamak, güvenlik soruşturması işlemlerini ilgili kurumlarla koordine etmek ve Bakanlığa yurt dışından gelen yabancı heyet ve şahıslar, Bakan ile Bakanlığın görev alanıyla ilgili olmak kaydıyla Bakan tarafından korunması uygun görülen şahısların korunmasına ilişkin tertip ve tedbirleri almak, Bakanlık personeline ve yurt dışına atanan diğer kamu görevlileri ile Bakan tarafından belirlenecek diğer kişilere güvenlik eğitimi vermenin yanı sıra dış temsilciliklerin güvenlik analizlerini yerinde gerçekleştirmek ve Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."



Müdürlüğün görevlerini yerine getirmek için gerekli olan güvenlik personeli ihtiyacı ile teçhizatı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından karşılanacak, personel ihtiyacının belirlenmesi, seçimi, eğitimi, görevlendirilmesi ve görevinin sonlandırılması Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek.

"Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü"nün çalışma usul ve esasları ile ilgili kurum ve kuruluşlardan personel ve teçhizat teminine yönelik usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.