Diplomatlara ateş açan İsrail'den açıklama: Heyet bulunmaması gereken bir bölgedeydi

İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail askerleri tarafından bugün Cenin'e ziyarette bulunan bir grup diplomata ateş açmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Heyet bu güzergahtan saparak bulunmamaları gereken bir bölgeye ulaştı. Bölgede görev yapan bir İsrail Savunma Kuvvetleri birliği, uzaklaştırma ateşi açtı. Herhangi bir zarar ya da yaralanma yaşanmadı" denildi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün erken saatlerde, Cenin’e diplomatik bir heyetin koordineli girişi gerçekleşti. Girişin koordinasyonu kapsamında, heyet üyelerine aktif bir çatışma bölgesinde bulunmaları nedeniyle uymaları gereken onaylı bir güzergah iletildi.

Yapılan ilk soruşturmaya göre, heyet bu güzergahtan saparak bulunmamaları gereken bir bölgeye ulaştı. Bölgede görev yapan bir İsrail Savunma Kuvvetleri birliği, uzaklaştırma ateşi açtı. Herhangi bir zarar ya da yaralanma yaşanmadı.

Olayın ardından ve söz konusu kişilerin diplomatik bir heyet olduğu anlaşıldıktan sonra, Yahuda ve Samiriye Tümeni Komutanı Tuğgeneral Yaki Dolf olayı derhal soruşturdu. Ayrıca, Sivil İdare Komutanı Tuğgeneral Hisham Ibrahim, birim subaylarına ilgili ülkelerin temsilcileriyle derhal görüşme talimatı verdi ve yakında diplomatlarla birebir görüşmeler yaparak yapılan ilk soruşturmanın bulgularını kendilerine iletecek.

İsrail Savunma Kuvvetleri, yaşanan rahatsızlıktan dolayı üzüntüsünü ifade etmektedir."

FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ'NDEN KINAMA

Fotoğraf: AA

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin'i ziyaret eden 35 diplomata İsrail askerlerinin ateş açmasını kınadı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh ve FKÖ Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Azzam el-Ahmed, konuya ilişkin ayrı ayrı yazılı açıklama yaptı.

Konsey Başkanı Fettuh, açıklamasında, diplomatlara yönelik saldırının bir terör eylemi, uluslararası hukukun ihlali ve saygısızlığın yanı sıra İsrail ordusunun uluslararası hukuka ve diplomatik normlara saygısızlık kültürünün bir kanıtı olduğunu belirtti.

Fettuh, "Bu saldırı, savunmasız sivillere karşı suç işlemekten çekinmeyen işgalci ordunun gerçek yüzünü ortaya koymaktadır. On binlerce çocuk ve kadını öldürdü, hastaneleri ve sağlık tesislerini tahrip etti; tüm uluslararası ve insani sözleşmeleri açıkça ihlal etti." ifadesini kullandı.

Bu saldırıdan İsrail güçlerini sorumlu tutan Fettuh, uluslararası toplumu ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulamaya, İsrail'i tecrit etmeye, tekrarlanan ihlaller konusunda sorumluluklarını üstlenmeye, Filistin halkına uluslararası koruma sağlamak için acilen çalışmaya ve cezasızlık politikasına son vermeye çağırdı.

FKÖ Genel Sekreteri Ahmed, yaptığı açıklamada diplomatların hedef alınmasının İsrail ordusunun kanlı siciline eklenen yeni bir suç olduğunu ve İsrail ordusunun Filistin halkına ve kendisiyle dayanışma içinde olan herkese karşı hiçbir caydırıcı unsur olmaksızın suç işlemeye devam ettiğini tüm dünyaya bir kez daha teyit ettiğini vurguladı.

İsrail'in ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı sürdürdüğü suçların durdurulması için müdahale edilmesi gerektiğini vurgulayan Ahmed, diplomatları hedef almanın, İsrail'in kendisini uluslararası toplumun ve uluslararası meşruiyet kararlarının üstünde görme küstahlığının açık bir mesajı olduğuna işaret etti.

İRLANDA, İSRAİL'İN CENİN'İ ZİYARET EDEN DİPLOMATLARA ATEŞ AÇMASINI "ŞİDDETLE" KINADI

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İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı yakınlarında diplomatların yer aldığı heyete ateş açmasını "şiddetle kınadıklarını" belirtti.

Harris, X'ten yaptığı paylaşımda, "Aralarında Ramallah'ta görevli iki İrlandalı diplomatın da bulunduğu bir grup diplomatın Cenin'e yaptıkları ziyaret sırasında İsrail ordusu tarafından ateş açıldığı haberleri karşısında şok oldum ve dehşete kapıldım" ifadesini kullandı.

Söz konusu olayda kimsenin yaralanmadığını belirten Harris, "Bu kesinlikle kabul edilemez ve bunu şiddetle kınıyorum" ifadesine yer verdi.

ALMANYA: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, BU SEBEPSİZ ATEŞİ ŞİDDETLE KINAMAKTADIR

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Almanya, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin'i ziyaret eden 35 diplomata İsrail askerlerinin ateş açmasını şiddetle kınadı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu tarafından, aralarında bir Alman diplomat ve Ramallah temsilciliğinden bir şoförün de bulunduğu kayıtlı bir diplomatik heyetin üzerine ateş açılmıştır. Dışişleri Bakanlığı, bu sebepsiz ateşi şiddetle kınamaktadır. Daha kötü bir şey olmadığı için şanslıyız" ifadesine yer verildi.

Açıklamada diplomatların diplomatik faaliyetlerinin bir parçası olarak ve Filistin Yönetimi ve İsrail ordusuyla koordinasyon halinde Batı Şeria'da bulunduğu hatırlatılarak, "Diplomatların sahadaki bağımsız gözlemci rolü vazgeçilmezdir ve hiçbir şekilde İsrail'in güvenlik çıkarlarına yönelik bir tehdit teşkil etmez" denildi.

İsrail hükümetinden durumu derhal açıklığa kavuşturması ve diplomatların dokunulmazlığına saygı göstermesi istendi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un da konuyu İsrailli mevkidaşıyla görüştüğü belirtildi.

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI BARROT'TAN TEPKİ

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı yakınlarında, aralarında diplomatların da bulunduğu bir heyete ateş açmasına tepki göstererek, olayla ilgili açıklama yapması için İsrail’in Paris Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını açıkladı.

Barrot X hesabından yaptığı açıklamada, bir Fransız diplomatın da aralarında bulunduğu heyete, Cenin ziyareti sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açıldığını belirterek, "Bu kabul edilemez. İsrail Büyükelçisi açıklama yapmak üzere çağrılacak" ifadesini kullandı.

Fransız Bakan, bölgede zorlu koşullarda görev yapan Fransız memurları desteklediğini ifade etti.

TÜRKİYE'DEN KINAMA: İSRAİL’İN ULUSLARARASI HUKUKU VE İNSAN HAKLARINI SİSTEMATİK ŞEKİLDE HİÇE SAYDIĞININ BİR BAŞKA ÖRNEĞİ

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğundan bir görevlinin de aralarında bulunduğu bir grup diplomata Cenin kentine yaptıkları ziyaret sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınadıklarını bildirdi.

Bakanlık, İsrail askerlerinin diplomatlara yönelik saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de aralarında bulunduğu bir grup diplomata, Cenin kentine gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz. Diplomatların hayatlarını tehlikeye atan bu saldırı, İsrail’in uluslararası hukuku ve insan haklarını sistematik şekilde hiçe saydığının bir başka örneğidir. Diplomatların hedef alınması, yalnızca bireysel güvenliğe değil, aynı zamanda devletler arası ilişkilerin temelini oluşturan saygı ve güven ortamına yönelik ciddi bir tehdittir" ifadelerine yer verildi.

Yaşanan saldırının bir an önce araştırılması ve sorumluların hesap vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, uluslararası toplum bu tehlikeli eylemi en güçlü biçimde kınamaya ve İsrail'in "cezasızlık zırhının" son bulması için somut adımlar atmaya davet edildi.

NE OLMUŞTU?

Bugün işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin'i ziyaret eden 35 diplomata İsrail askerleri tarafından ateş açılmıştı. Söz konusu olayda yaralanan olmazken Türkiye'den de bir temsilcinin orada olduğu bildirilmişti.