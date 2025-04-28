Dipsizgöl köyüne tuz ocağı hançeri

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Dipsizgöl Köyü’nde, tarım ve mera arazilerinin yanı sıra halkın kutsal kabul ettiği Seyid Kasım Baba Ziyaret Alanı’nı da kapsayan bölgede Barit Maden Türk Anonim Şirketi tarafından selestit tuzu ocağı kurulmak istendiği belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün verdiği ‘‘ÇED gerekli değildir’’ kararına tepki gösteren köy halkı projeye karşı dava açtı.

TARİHİ MEZARLAR VAR

Dipsizgöl, bölgede yayla kültürünü yaşatan nadir köylerden biri. Aynı zamanda geleneksel arıcılık faaliyetleri de bu bölgede yapılıyor. Maden faaliyetleri tarımsal ve ekonomik yaşamı tehdit ediyor. Proje sahasında aynı zamanda sıra sıra dizili ve doğal Çin Seddi görünümündeki kayalık yapıların yer aldığını belirten bölge halkı, ayrıca alanın alt bölümlerinde tarihi mezarlar ve eski yerleşim izlerinin de bulunduğunu söyledi. Bölgede bulunan ikiçiçekli safran, kuş ayağı otu, top diken, sarı sığırkuyruğu gibi bitkilerin de yok olma riski altında olduğunu belirten halk, proje sahasının aynı zamanda nesli tehlike altında olan Arap tavşanı ve vaşak gibi yaban hayvanlarının yaşam alanı olduğuna dikkat çekti.

Kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Kasım Doğan tarafından oluşturulan 150 bin ağaçlık doğal bir ormana ev sahipliği yapan bölgenin aynı zamanda kutsal alan olduğunu söyleyen bölge halkı, proje alanının yüzyıllardır halkın manevi merkezi olan Seyid Kasım Baba Ziyaret Alanı’nı ve çevresindeki dört kutsal gölü kapsadığını ifade etti. Dipsizgöl Köyü Çevre Koruma Platformu 7 Haziran cumartesi günü ‘‘Doğamıza sahip çıkıyoruz" diyerek geniş katılımlı bir etkinlik düzenleyerek bölgedeki tehlikeye dikkat çekecek.

ARICILIK BİTECEK

Dipsizgöl köyü tüzel kişiliği adına Sivas İdare Mahkemesi’nde dava açan avukat Mesut Gazı Öz, davanın henüz bilirkişi ve keşif aşamasına gelmediğini söyledi. Köylülerden Çınar Doğan, madenin kurulmak istendiği bölgenin sadece fiziksel değil, aynı zamanda manevi ve tarihi bir alan olduğunu belirterek şunları söyledi: “ÇED gerekli değildir kararıyla birlikte bu proje hayata geçerse, hem tarih hem doğa hem de inancımız yok olacak. Tarım alanlarımız, su kaynaklarımız kuruyacak, yayla ve arıcılık faaliyetlerimiz son bulacak. Biz bu projenin derhal durdurulmasını istiyoruz.”

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HALK ‘PROJE DURDURULMALI’ DEDİ

• ‘ÇED Gerekli Değildir” kararı iptal edilmeli.

• Proje tamamen durdurulmalı.

• Bölgenin doğal ve kültürel sit alanı ilan edilmesi gerekli.