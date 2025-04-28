"Dipsizgöl köyüne tuz ocağı hançeri" haberimiz Meclis gündeminde

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BirGün'ün gündeme getirdiği Sivas’ın Dipsizgöl Köyü’nde tarım ve mera arazilerinin olduğu yerde selestit tuzu ocağı kurulmak istenmesi haberi TBMM'ne taşındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi veren DEM Partili Celal Fırat, "Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Dipsizgöl Köyü’nde, Barit Maden Türk A.Ş. tarafından kurulmak istenen selestit (stronsiyum tuzu) madeni projesi, köy halkının yaşam alanlarını, ekolojik sistemi ve inançsal değerlerini ciddi şekilde tehdit etmektedir. Proje alanı, halkın kutsal saydığı Seyid Kasım Baba Ziyaret Alanı ile birlikte tarım ve mera arazilerini, endemik bitki örtüsünü, nadir yaban hayvanlarını ve bölgenin geçim kaynakları olan yaylacılık ve arıcılığı doğrudan etkilemektedir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından projeye verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararına da dikkat çeken Fırat, sürecin bölge halkı tarafından yargıya taşındığını da anımsattı. Fırat "Henüz keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmayan dava süreci devam ederken, köylüler ve uzmanlar, maden faaliyetlerinin hem doğal yapıya hem de Alevi inanç kültürüne telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini ifade etmektedir. Söz konusu proje kapsamında; ziyaret alanı olarak kabul edilen Seyid Kasım Baba ve çevresindeki Beyaz Göz, Mavi Göz, Kırık Ayna ve Sessiz Dil gölleri tehdit altındadır. Ayrıca, 150.000 ağacı barındıran doğal orman zarar görecektir. Yine Arap tavşanı ve vaşak gibi nesli tehlike altındaki türlerin yaşam alanı yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu gibi ikiçiçekli safran endemik bitkileri zarar görecek, yüzyıllardır sürdürülen yaylacılık ve geleneksel arıcılık faaliyetleri sona erecektir" dedi.

Fırat, özetle şu soruları yöneltti:

>> "Sivas/Zara ilçesine bağlı Dipsizgöl Köyü’nde yapılmak istenen maden projesine “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmesinin gerekçesi nedir?

>> Bölge halkının kutsal saydığı Seyid Kasım Baba ziyaret alanına yaşatılacak etkileri çin bölge halkı bilgilendirme toplantısı yapılmış mıdır? Görüşleri alınmış mıdır?

>> Proje sahasında bulunan Seyid Kasım Baba ziyaret alanı ve “Can Gölleri”nin kültürel ve inançsal değerleri neden Bakanlığınızca yok sayılmaktadır?

>> Projenin başlatılması halinde, endemik bitki türlerinin, ormanlık alanın, nadir yaban hayvanlarının zarar görmemesi ve tarım hayvancılık alanlarının sosyoekonomik etkilerine ilişkin herhangi bir tedbir düşünülmüş müdür?

>> Bakanlığınız, doğal çevreyi ve kutsal mekanları zarara uğratacak bu projeyi iptal ederek yerine bölgenin doğal ve kültürel sit alanı ilan edilmesi yönünde bir çalışması olacak mıdır?"