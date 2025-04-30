Direklerarası Seyircileri Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

Direklerarası Tiyatro Seyircileri Derneği tarafından düzenlenen “XXV. Direklerarası Seyircileri Tiyatro Ödülleri”, Kozyatağı’nda, Kozzy AVM 2. katta bulunan Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Tiyatro sanatçısı ve yönetmen Okan Bayülgen, BKM ve Kabare Dada'nın ortak yapımı olan Drakula oyunuyla 'Prodüksiyon' ödülüne layık görülürken, aynı oyunla 'Yönetmen' ödülünü de kazandı. Okan Bayülgen, törende "Hepimizin görünür olmaya ve onaya ihtiyacı var. 25. Direklerarası Seyircileri Tiyatro Ödülleri bu açıdan paha biçilmez. Tüm genç tiyatrocularla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Merve Dizdar, İnsanlar Mekanlar Nesneler adlı oyunuyla ‘Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandı. Merve Dizdar ise "Direklerarası jürisi, bana ilk inanan ve güvenen ekipti. Bu ödül benim için büyük bir şans. İlk ödülümü 2017 yılında almıştım, bu da ikinci ödülüm. Bütün tiyatroları gördüğünüz, inandığınız ve desteklediğiniz için sizlere minnettarım. 25. yılınız kutlu olsun," dedi. "Erkek Oyuncu" dalında ise Aytek Şayan, Ayna adlı oyundaki performansıyla ödül aldı.

Direklerarası Seyircileri'nin oluşturduğu "Halk Jürisi" üyeleri tarafından 2024-2025 tiyatro sezonunda İstanbul’da sahnelenen oyunlar değerlendirilerek Performans, Tasarım ve Yapım kategorilerinde ödüller belirlendi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNE TAKDİM EDİLDİ

Yapım Ödülleri kapsamında "Küçük Salon Prodüksiyon" dalında Göm Beni (Tatavla Sahne), "Oyun Yazarı" dalında Biri Gelecek Ya Da Bir Şey Olacak eseriyle Caner Şahin (Go Unity) ödüle layık görüldü. Tatavla Sahne’nin kurucusu Eraslan Sağlam, ödülünü aldıktan sonra Kadıköy’de yeni bir tiyatro salonu açacaklarını duyurdu.

"Deneysel Tiyatro" ödülü Treplev (Decollage Art Space), "Ensemble" ödülü Havuz (Su Yok) (Tiyatro Zip), "Absürt Oyun" ödülü Hiçbi Şey Olmamış Gibi (Duru Tiyatro) ve "Komedi Oyun" ödülü Aşk Listesi (Poetika Yapım) oyunlarına verildi. Sezonun dikkat çeken oyunu ise Dublörün Dilemması (Atlas Tiyatro Araştırmaları) oldu. "Sürekli Mükemmellik Ödülü" usta oyuncu Meral Çetinkaya'ya verildi.

Performans Ödülleri kapsamında tek kişilik performans dallarında Oğulcan Arman Uslu (9/8’lik Kıyamet, Mek’an) ve Mine Nur Şen (Yıldız, Artalan Kolektif) ile Deniz Ekinci (Gözbağcı, Animus Tiyatro) ödüllendirildi. "Küçük Salon" performanslarında Fehmi Karaarslan (Tebdil, 2383 Yapım) ve Selena Demirli Doğan (Şairler Mezarlığı, A.H.E.N.K) ödül aldı. Yardımcı oyuncu ödülleri Berk Ali Çatal (Burada Sadece Katiller Var, Hof Projects) ve Tutku Erten’e (İstanbul Efendisi Müzikali, House of Performance) verildi.

‘Umut Veren Yeni Tiyatro Grubu’ ödülü Artİst Kumpanya'ya, ‘Genç Erkek Oyuncu’ ödülü Eşref Varol’a (Gece Kraliçesi, Tiyatro Oyun Kutusu), ‘Genç Kadın Oyuncu’ ödülü ise Ceren Köse’ye (Dikiş / Linçler ve Dudaklar, Pax Tiyatro / Dolkun Production) takdim edildi.

Tasarım Ödüllerinde Şevval Bayram (Kendi Var Adı Yok, Endless Art Taksim & VOID) ‘Sahne Tasarımı’, Deniz Bayrak (Sabaha Karşı, Artİst Kumpanya) ise ‘Özgün Oyun Müziği’ dalında ödüle layık görüldü.

Özel Ödüllerde, ‘Ragıp Ertuğrul Özel Ödülü" Sendrom (Fact Tiyatro), "Vasıf Öngören Özel Ödülü" Yılmaz Öğüt’e (Mitos Boyut Kurucusu), "Başar Sabuncu Özel Ödülü" yönetmen Yelda Baskın’a, "Aziz Çalışlar Özel Ödülü" Burcu Halaçoğlu’na takdim edildi.

Tiyatroya katkılarından dolayı Ara Sahne (Avrupa Yakası) ve Pax Sahne (Anadolu Yakası) de özel ödüllere layık görüldü. Kozyatağı Kültür Merkezi Sorumluları Mehmet Ürün ve Aslı Korukluoğlu ise "Tiyatro İletişim Sorumluları" olarak ödüllendirildi.