Direksiyon başında fenalaşan sürücü bariyerlere girdi

Basın ekspres yolunda direksiyon başında fenalaşan sürücü bariyerlere çıktı. Aracın kullanılamaz hale geldiği kaza da sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay 15.00 sıralarında Basın ekspres yolu Çobançeşme kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, oruçlu olan araç sürücüsü Atılay Aktaş direksiyon başında fenalık geçirdi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Aktaş kavşakta bulunan bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü Aktaş’ı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen çekici ekipleri kaza sonrası bariyerlerin arasına sıkışan aracı uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkararak yediemin otoparkına götürdü.