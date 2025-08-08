Direksiyon başında fenalaşan yaşlı adam otomobile çarptı: 1 ölü

Sakarya’nın Hendek ilçesinde seyir halindeyken direksiyon başında fenalaşan yaşlı adam otomobile çarptı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen adam hastanede hayatını kaybetti.

Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi’nde meydana gelen olayda, minibüsle seyir halindeyken fenalaşan 70 yaşındaki Engin Şahin, aracın kontrolünü kaybederek önündeki otomobile çarptı. Meydana gelen kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şahin’i ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk etti. Tedavi altına alınan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.