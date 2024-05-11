Direksiyon başında kalp krizi geçiren eski tarım il müdürü hayatını kaybetti

Niksar-Tokat karayolunda direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan eski tarım il müdürü hayatını kaybetti.



Niksar-Tokat karayolu Gökdere mevkiinde, eski Tokat İl Tarım Müdürü Bayram Yıldız idaresindeki otomobil karşı şeride geçerek kaza yaptı. Kazanın ardından sürücü Yıldız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Yıldız’ın direksiyon başında kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.