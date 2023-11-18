Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil denize uçtu

Muğla’nın Datça ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, denize uçtu. Şans eseri sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.



Olay, Datça ilçesi İskele Mahallesi Amfi Tiyatro arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eski Hükümet Konağı istikametinde seyir halindeki C.Ö. (72) idaresindeki 34 EYL 381 plakalı otomobilin, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu.

Aracın hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırımda bulunan dubalara çarptı. Dubaları kıran otomobil ardından eski hükümet konağı otoparkına daldı. Aracı durduramayan sürücü C.Ö., bir anda denize uçtu.

Otomobil, kayalıklarda asılı kalırken, kazadan şans eseri sürücü yara almadan kurtuldu. O esnada teknesinde oturan ve kazayı gören Sedat Baturluoğlu, hemen olay yerine giderek, araçta mahsur kalan C.Ö.’yü kurtardı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüyü kayalıklara çıkartan Baturluoğlu, ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından merdiven yardımıyla karaya çıkarılan otomobil sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücü C.Ö.’nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kayalıklarda asılı kalan otomobil ise itfaiye ekipleri tarafından karaya çekildi.