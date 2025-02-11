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Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü ağaca çarptı : 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 11.02.2025 14:36
  • Giriş: 11.02.2025 14:36
  • Güncelleme: 11.02.2025 14:36
Kaynak: İHA
Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü ağaca çarptı : 1 yaralı

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü ağaca çarptı. Kaza yaralanan sürücü sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde 34 CKS plakalı otomobil ile ilerleyen Semiha Y., iddiaya göre motosiklet sürücüsüne çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç refüjde bulunan ağaçlara çarparak savruldu. Kaza nedeniyle çevredekiler yaralı kadının yardımına koşarken, 112 ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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