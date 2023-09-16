Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü motosikletten düştü: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.



Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Balçık Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yere savruldu. Sürücünün yaralandığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan motosikletliyi hastaneye götürdü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.