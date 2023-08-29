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Direksiyon hakimiyetini kaybetti; emlak ofisine girdi

Ajans Haberleri
  • 29.08.2023 17:05
  • Giriş: 29.08.2023 17:05
  • Güncelleme: 29.08.2023 17:05
Kaynak: DHA
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti; emlak ofisine girdi

Sultanbeyli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü emlak ofisine girdi. Kazada yaralanan olmazken, otomobilin kaldırıma çıkıp emlak ofisine daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaza, saat 14.00 sıralarında Abdurrahman Gazi Mahallesi Belediye Caddesinde meydana geldi. Otomobille caddede ilerleyen sürücü Arzu A., iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Otomobilin emlak ofisine girdiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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