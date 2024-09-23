Direksiyon sınavında başarılı olmanın yolları: Dikkat edilmesi gerekenler ve yapılmaması gerekenler nelerdir?

Ehliyet direksiyon sınavı, sürücü adaylarının trafik kurallarına ve sürüş becerilerine hakim olup olmadığını test eden en önemli aşamalardan biridir. Sınav süresi boyunca dikkatli, kontrollü ve güvenli bir sürüş sergilemek büyük önem taşır. Bu makalede, direksiyon sınavında başarılı olabilmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini, yapılmaması gereken hataları ve sınavın park etme aşamasının püf noktalarını açıklayacağız. Ayrıca, direksiyon sınavıyla ilgili süre, haklar ve sınavdan kalanların durumu hakkında detaylı bilgilere bakalım:

DİREKSİYON SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sakin ve Güvenli Bir Sürüş: Sınav sırasında heyecanlı olmanız normaldir, ancak sakin kalarak dikkatli bir sürüş sergilemek önemlidir. Panik yapmamak ve soğukkanlı kalmak başarı şansınızı artırır.

Emniyet Kemerini Takmak: Sınavın başında emniyet kemerini takmak zorunludur. Bu basit adım, sınavın ilk dakikalarında puan kaybetmemenizi sağlar.

Ayna ve Sinyal Kullanımı: Şerit değiştirirken, sağa ya da sola dönüşlerde sinyal vermek ve aynaları kontrol etmek sürüş güvenliği açısından önemlidir. Sinyal vermemek büyük bir hata olarak değerlendirilir.

Hız Kontrolü: Sınav sırasında hız limitlerine uymak önemlidir. Aşırı hızlı ya da yavaş gitmek sınavı kaybetmenize neden olabilir.

Trafik Kurallarına Uyum: Kırmızı ışıkta geçmek, yaya geçidinde durmamak gibi büyük hatalar, direksiyon sınavını doğrudan geçersiz kılar. Her zaman trafik işaretlerine ve kurallarına dikkat edin.

Direksiyon Hakimiyeti: Direksiyonu kontrol etmek, dönüşlerde doğru açıları ayarlamak ve araç hakimiyetini sağlam tutmak sınavın kritik noktalarıdır.

DİREKSİYON SINAVINDA YAPILMAMASI GEREKEN 30 HATA

Emniyet kemerini takmamak. Araç aynalarını kontrol etmemek. Sinyal vermeden şerit değiştirmek. Yanlış şeritte seyretmek. Araç durdurma komutunu dikkate almamak. Ani fren yapmak.Kavşakta geçiş önceliğine uymamak. Kaldırıma çarpmak. Park sırasında aracı hatalı yerleştirmek. Sürüş sırasında aracı stop ettirmek. Aynalara bakmadan geri geri gitmek. Hatalı park etmek. Yaya geçidinde yayalara yol vermemek. Virajlarda direksiyon hakimiyetini kaybetmek. Hız limitini aşmak. Aracın motorunu gereksiz yere çalıştırmak. Geri manevra yaparken kontrolsüz olmak. Trafik işaretlerine uymamak. Şerit ihlali yapmak. Park sırasında diğer araçlara fazla yakın olmak. Debriyajı tam bırakmamak. Sağ ve sol dönüşlerde sinyal vermemek. Hatalı fren ve gaz kullanımı. Yanlış vites seçimi. Araçtan inmeyi unutmak. Dönüşlerde yavaşlayıp hızlanmamak. Trafiği engelleyici hareketler yapmak. Durması gereken yerde durmamak. Araçtan inmeden emniyet kemerini çıkarmak. Kontrolsüz araç kullanımı.

PARK ETMENİN PÜF NOKTALARI

Park etmek direksiyon sınavının en kritik aşamalarından biridir. Aşağıdaki püf noktalarına dikkat ederek park etme aşamasında başarılı olabilirsiniz:

Yavaş ve Dikkatli Manevra: Park ederken acele etmeyin. Hızınızı yavaş tutarak daha kontrollü hareket edebilirsiniz.

Doğru Açıyla Başlamak: Park işlemine doğru açıyla başlamak önemlidir. Yanınızda park edilmiş bir araç varsa, ona paralel olmalı ve yeterli mesafeyi bırakmalısınız.

Aynaları Doğru Kullanmak: Park ederken aynaları sık sık kontrol edin. Özellikle geri geri park ederken dikiz aynaları büyük önem taşır.

Direksiyonu Zamanında Kırmak: Parkın en önemli noktalarından biri direksiyonu doğru zamanda kırmaktır. Geri geri park ederken aracın doğru açıyla girdiğinden emin olun.

Araç Hızını Sabit Tutmak: Park esnasında aracın hızını sabit ve düşük tutmak, ani frenleme yapmaktan kaçınmak önemlidir.

EHLİYET DİREKSİYON SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRER?

Direksiyon sınavı genellikle 35 dakika sürmektedir. Bu sürenin ilk 5-10 dakikası araç içi kontroller ve basit manevralar ile geçer. Kalan süre ise sürüş ve park işlemleri için kullanılır. Sınav sırasında adayın sakin bir şekilde sınavı tamamlaması gerekmektedir.

DİREKSİYON SINAVINDA KAÇ HAK VARDIR?

Direksiyon sınavı için her adayın 4 hakkı bulunmaktadır. Eğer aday sınavdan başarısız olursa, toplamda dört kez sınava girme şansına sahiptir.

DİREKSİYON SINAVINDAN KALMAK NE DEMEK?

Direksiyon sınavından kalmak, adayın sınav sırasında belirli hatalar yaparak sınavı geçememesi anlamına gelir. Örneğin, sinyal vermemek, emniyet kemerini takmamak ya da ciddi bir trafik kuralını ihlal etmek adayın sınavdan kalmasına neden olabilir. Ayrıca park sırasında yapılan hatalar da sınavdan kalma sebeplerindendir.

DİREKSİYON SINAVINDAN KALANLAR EN ERKEN NE ZAMAN YENİDEN GİREBİLİR?

Direksiyon sınavından kalan adaylar, genellikle 2 hafta sonra tekrar sınava girebilirler. Ancak, sınav yoğunluğuna bağlı olarak bu süre bazen uzayabilir. Yeni sınav tarihini öğrenmek için ilgili sürücü kursuyla irtibat kurmak önemlidir.

SONUÇ: DİREKSİYON SINAVINDA DİKKAT ÇOK ÖNEMLİ

Direksiyon sınavı, trafiğe güvenli bir sürücü olarak çıkmanız için önemli bir aşamadır. Sınav sırasında yapılan küçük hatalar bile başarısızlığa yol açabilir, bu nedenle kurallara dikkat etmek ve sakin bir sürüş sergilemek önemlidir. Park etme, direksiyon hakimiyeti ve trafik kurallarına uyum, sınavın kritik noktalarıdır. Eğer sınavdan kalırsanız, bir sonraki sınava hazırlık yaparak hatalarınızı düzeltme şansınız vardır.