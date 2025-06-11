Direksiyonu kilitlenen otomobil apartman bahçesine düştü

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iddiaya göre direksiyonu kilitlenen otomobil kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine düştü.

Kaza, Emek Mahallesi Akıntürk Sokak’ta meydana geldi. S.O. idaresindeki 78 BB 674 plakalı otomobil, direksiyonun kilitlenmesi nedeniyle kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken incelemenin ardından otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.