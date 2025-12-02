Direnç ve azimle mücadeleye çağrı

Kasım 2023’te gerçekleştirilen ve “Değişim kurultayı” olarak adlandırılan 38’inci Olağan Kurultay’da CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, partisini 39’uncu Olağan Kurultay’a taşıdı. Yargı ablukası ve parti içi muhalefet tartışmalarının gölgesinde iki yıl geçiren Özel, 29 Kasım’da dördüncü kez CHP Genel Başkanı seçildi. CHP delegeleri, geçerli oyların tamamını Özel’e vererek, “Arkandayız” mesajını verdi.

28-29-30 Kasım’da gerçekleştirilen 39’uncu Olağan Kurultay ile CHP delegeleri, partilerinin adliye koridorları ve mahkeme salonlarında tartışılmasına kayıtsız kalmadı. CHP Lideri Özel, geçerli oyların tamamını alarak koltuğunu sağlamlaştırdı. 30 Kasım’da ise Özel, partinin vitrinini belirledi. Parti içinde, “Veda, denge ve uzmanlık listesi” olarak nitelendirilen Özel’in PM için belirlediği anahtar liste de delegelerden tam destek gördü.

İKTİDARIN İLK ADIMI

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultay maratonu, 28 Kasım’da başladı. Kurultayın, “Şimdi İktidar Zamanı” olan sloganı, CHP’nin yeni dönem stratejisine de ayna tuttu. Partide, “Değişim kurultayı” olarak adlandırılan 38’inci Olağan Kurultay itibarıyla yaşanan tartışmaların bir kenara bırakılacağı iradesini ortaya koyan CHP kadroları, “39’uncu Olağan Kurultay, iktidar yürüyüşünün ilk adımı olacak” dedi. Kurultay salonuna asılan, “Önce Adalet ve Hürriyet” afişlerine yönelik de “19 Mart itibarıyla CHP’ye yönelik yürütülen operasyonlara mesaj” yorumları paylaşıldı.

TESPİT VE ÇÖZÜM

Kurultay’ın ilk günü olan 28 Kasım’da, CHP’nin yeni Parti Programı da onaylandı. Delegelerin itirazları nedeniyle temel başlıklarda yapılan değişiklikler salonda, “Eleştirilere kayıtsız kalınmadı” yorumlarıyla karşılandı. Bu kapsamda CHP’lilerin, yeni Parti Programı’nı sahiplenmesinin de önü açıldı. Parti Programı’na yönelik sunumda da CHP Genel Başkan yardımcıları kürsüye çıkarak, en temel alanlardaki vaatlerini sıraladı. CHP, “Somut 34 öneri” adı altında paylaştığı vaatler ile “CHP yalnızca sorunları tespit etmekte değil, çözmekte de mahir” vurgusunu öne çıkardı. Parti Programı’nda Kürt sorununun çözümüne yönelik genel hatlarıyla ortaya konulan plan da siyaset bilimciler ve yurttaşlar tarafından, “Program dinamik ve güncel siyasete kayıtlı” değerlendirmelerine konu oldu.

İMAMOĞLU’NUN MESAJI

CHP delegeleri, 29 Kasım’da ise Genel Başkanlık seçimi için sandığa gitti. Kurultay salonu sabahın ilk saatleri itibarıyla dolarken “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı öne çıktı. Salonda coşku, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun yapay zeka ile canlandırılmış görüntülerinin izletilmesiyle tırmandı. İmamoğlu kurultaya gönderdiği mesajda, “Değişim aşısı tutmuştur” diyerek Özgür Özel yönetimine desteğini iletti.

İmamoğlu’nun ardından Özel, kurultay konuşmasını yapmak için kürsüye geldi. Salonun yoğun ilgisi arasında gerçekleştirilen konuşma, izleyiciler ve delegelerden tam not aldı. CHP Lideri Özel, “Parti içi muhalefet” olarak nitelendirilen isimleri, “Kara düzenin sesi olanlar” olarak nitelendirdiği konuşmasında yeni döneme yönelik, “Mücadele” vurgusu da yaptı. Özel, konuşmasının en çok alkış alan bölümünde, “Ben sizlere ilk seçime kadar güzel günler vadetmiyorum. Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. Ben size mücadele vadediyorum” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özel’in konuşması, Nazım Hikmet'in, “Güneşi İçenlerin Türküsü” şiiri ile sonlandı.

KURMAY KADROYA KALKAN

CHP, 30 Kasım’da ise partiyi seçime götürecek kadrolarını seçti. Özel’in Parti Meclisi için hazırladığı anahtar liste, kurultaydan deliksiz geçirildi. PM üye sayısının 80’e çıkmasıyla adeta elini rahatlatan Özgür Özel, “Partiyi değişime götürenler ve iki yıl sırtında taşıyanlar” olarak nitelendirdiği kurmay kadrosunu korudu. PM, 32 isim ile güçlendirildi.

UZMAN AŞISI

Özel’in, “PM’yi güçlendirmek için” aldığı isimlerin, Türkiye’nin yakıcı sorunlar yaşadığı temel alanlarda uzman isimlerden oluşması dikkati çekti. Bu kapsamda CHP kadrolarına ekonomi, adalet, sağlık ve dış politika alanlarında yeni uzman isimler eklendi CHP’nin kadrolarına eklediği dikkati çeken bazı isimler, şöyle sıralandı:

Ekonomi kadrosuna eklenenler:

• Güldem Atabay

• Ozan Bingöl

• Emre Kartaloğlu

• Kerim Rota

• Oya Ünlü Kızıl

• Serkan Özcan

Hukuk kadrosuna eklenenler:

• Şule Özsoy Boyunsuz

• İlhan Cihaner

• İstanbul Milletvekili Zeynel Emre Sağlık kadrosuna eklenenler:

• Murat Arslan

• Nihat Dağ

Dış politika kadrosuna eklenenler:

• Büyükelçi Ömer Kaya Türkmen

• Barış Övgün

SAĞDAN VİTRİNE

CHP, “Sağ partilerden” de isimleri kurmay kadrosuna kattı. Gelecek Partisi’nden istifa ettikten sonra CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun başdanışmanı olan Serkan Özcan, Demokrat Parti’den CHP’ye katılan Salih Uzun, DEVA Partisi’nden CHP’ye katılan Evrim Rızvanoğlu, delegelerin oylarıyla CHP’nin üst karar organında kendilerine yer buldu.

SOL KADROLAR

CHP, sol kadroları da vitrine taşıdı. Bu kapsamda İlhan Cihaner, Şule Özsoy Boyunsuz, Tolga Sağ ve Güldem Atabay CHP kurmay kadrosuna isimlerini yazdırdı.

CHP’yi seçimlere taşıyacak kadro için “Dengeli kadro” yorumları yapıldı. Sağ partilerden CHP’ye katılan isimlerin kadrolara eklenmesi, “Türkiye İttifakı’nın yansıması” olarak yorumlanırken anahtar listede fire verilmemesi, “Kimse sucu bucu değil, herkes iktidara odaklı” olarak değerlendirildi.

İKİLİ MÜCADELE

CHP kurmayları, partiyi seçime götürecek kadrolarla ilgili, şu değerlendirmeleri kayda geçirdi:

“Değişim kadroları korundu. O kadrolar, hukuksuzluklara karşı mücadeleye alışkın ve dirençli kadrolardı. Yeni dönemde de aynı direnç korunacak. Öte yandan uzman isimlerle kadromuz, ‘Sorunları çözeceğiz’ iddiasını ortaya koydu. Bir yandan yargı ablukasına karşı direnecek, diğer yandan ise halka CHP iktidarını anlatacağız.”

PARTİ İÇİ MUHALEFET

CHP’de, giderek sönümlenen parti içi muhalefetin direnci, Özel’in delegelerden güvenoyu alması ile daha da kırıldı. CHP’lilere göre yeni kadrolardaki denge, “Parti içi muhalefetin rotasını da şaşırttı”. Yeni dönemde tartışmaların sönümleneceğini savunan CHP’liler, “CHP iktidara yürürken birileri başka şeylerle meşgul olursa bu o isimlerin itibarını, toplum nezdinde yerle yeksan eder. Biz, kurultay itibarıyla çıktığımız bu yeni yolda, yalnızca iktidar hedefine odaklanacağız” diye konuştu.

∗∗∗

İLK PM TOPLANTISI

CHP’de yeni PM, ilk toplantısını 6 Aralık’ta gerçekleştirecek. Toplantıda, partinin MYK’si belirlenecek. Mevcutta 24 olan MYK’deki üye sayısı, 15’e düşürülecek. Partinin idari yönetiminde yer alan isimlerin büyük bölümü MYK’de olmaya devam edecek. MYK’de görev almayan kurmaylar, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde görevlendirilecek.