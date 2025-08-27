Dirençli Balıkesir için çalışma başladı

Balıkesir’de meydana gelebilecek depremlerin risklerini en aza indirmeyi amaçlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir ilinin deprem riskine karşı direncini artırmak için özellikle yoğun yerleşimin olduğu zemin sıvılaşma potansiyeli taşıyan bölgelerin incelenmesini amaçlayan BALDEP Projesi’ni Cumhuriyet Meydanı’nda tanıttı.

Şehir genelinde özellikle sıvılaşma riski taşıyan bölgelerde detaylı incelemelerin yapılmasının ardından elde edilen verilerle kentsel dönüşüm çalışmalarına bilimsel bir temel oluşturacağını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Gelecek nesillere deprem değil, depreme dayanıklı bir şehir bırakmak istiyoruz.” dedi. Programın ardından Hareketli Sismik Alıcı Dizini (HSAD) cihazıyla Türkiye’de ilk kez şehir içi olarak Milli Kuvvetler Caddesi’nde ölçüm gerçekleştirildi.

Balıkesir İlinde Deprem Tehlikesinin Değerlendirilmesi ve Sıvılaşma Potansiyeli Taşıyan Bölgelerin Araştırılması Projesi (BALDEP) ile deprem riskine karşı direnci artırmak ve olası can kayıpları ile ekonomik kayıpları önlemek amaçlanıyor. Balıkesir’in geleceği açısından önemli bir adım attıklarını dile getiren Akın, “İlimizde sıvılaşma potansiyeli taşıyan bölgelerin araştırılması için önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Buraya gelmeden önce bile deprem oldu. Deprem kendini sürekli hatırlatıyor. Hem Altıeylül Belediyemiz hem de Karesi Belediyemiz ile tam bir birliktelik içerisinde vatandaşlarımızı depreme karşı bilinçlendirmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Sadece Altıeylül ya da Karesi de değil, 8 ayrı ilçemizde 150 binin üzerinde binanın taramasını gerçekleştirdik. Balıkesir, deprem kuşağının tam da merkezinde. Bu yeni adımlarla kentimizi depreme dirençli bir hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. BALDEP Projemizi de ülkemizin en önemli bilim kurumlarından olan TÜBİTAK-MAM ile birlikte yürütüyoruz. Burada amacımız açık ve net. Gelecek nesillere deprem korkusu değil, depreme dayanıklı bir şehir bırakmak.” ifadelerini kullandı.

BALIKESİR’DE BİR İLK

Geçtiğimiz haftalarda konferans veren Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün de bahsettiği gibi; deprem dirençli yerleşim alanları oluşturmak için gereken bileşenler olan; “yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem-çevre ve ekonomi” bileşenleri çerçevesinde çalışmaların yürütüldüğünü belirten Akın, Bu çalışmanın sadece Balıkesir için değil deprem riski taşıyan her şehir için önemli olduğuna değindi.

Akın, “Bu projeyle birlikte Türkiye’de ilk kez Balıkesir’de kullanılan yöntemle yerleşimin yoğun olduğu şehir alanlarında tahribatsız ölçümler yapılacak, sıvılaşma potansiyeli taşıyan zeminler belirlenecek, Balıkesir için daha önce yapılan çalışmalarda elde edilen veriler ile yeni ölçümler birleştirilecek, deprem senaryolarına dayalı zemin ivme haritaları güncellenecek. Jeofizik verilerle birlikte, zemin davranışının modellenmesi sağlanacak. Bu yönüyle projemiz sadece ilimiz için değil, benzer riskler gösteren iller açısından da örnek bir çalışma olacaktır. En büyük amacımız riskleri önceden tespit ederek can ve mal kayıplarını önlemek. Riskli alanlar bilimsel verilerle ortaya konulacak. Hızlıca yol haritamızı ve önlemleri bilimin ışığında gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ YERLEŞİM ALANLARINDA KULLANILDI

Türkiye’de ilk kez yapılaşmanın yoğun olarak bulunduğu Balıkesir’deki yerleşim alanlarında kullanılan cihaz ile projenin tanıtımı gerçekleştirildi. TÜBİTAK MAM Yer Bilimleri Araştırma Grubu’nun geliştirdiği Hareketli Sismik Alıcı Dizini (HSAD) tarafından tasarlanan Hareketli Sismik Alıcı Dizini (HSAD) adı verilen cihaz ile Milli Kuvvetler Caddesi’nde ölçüm yapıldı. Söz konusu cihaz sayesinde normalde zeminde sondajlarla yapılacak olan çalışmalar 48 kanalda tahribatsız, hızlı ve ekonomik bir şekilde tamamlanabiliyor. Bu cihaz sayesinde sıvılaşma potansiyeli olan yerleşim yerlerinde daha nitelikli ve net veri sağlanmış oluyor. Kahramanmaraş depremleri sonrası Hatay’da ve havalimanı sahalarında başarıyla uygulanan sistem, BALDEP Projesi kapsamında ilk kez yoğun şehirleşme alanlarında kullanılıyor.

Hareketli Sismik Alıcı Dizini 2 boyutlu yeraltı hız kesitleri üreterek, deprem tehlike değerlendirmesinde aktif rol oynayacak. Bu sayede Balıkesir il genelinde mevcut yerleşik alanlardaki zemin yapısı ve sıvılaşma potansiyeli verileri net ve bilimsel araştırmalarla desteklenmiş olup elde edilen veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile birleştirilerek kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılabilecek. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde gerçekleştirilen ve deprem araştırmalarına kaynak olacak BALDEP Projesi, Balıkesir’in deprem risk yönetiminde bilimsel ve teknolojik altyapısını güçlendiren, belediyenin afet dirençliliğini artıran stratejik bir adım olacak. TÜBİTAK MAM uzmanlığı ve belediye desteğiyle yürütülecek proje, 24 ay süresince devam edecek.