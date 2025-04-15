Dirençli, kararlı ve genç

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Haber Merkezi

AKP’nin iktidara gelişinin hemen arkasından yayın hayatına başlayan gazetemiz BirGün 21’inci yaşını kutladı.

BirGün, bir sermaye grubuna yaslanmadan, binlerce kişinin katkıları ile kuruldu. Dünyada çok az örneğine rastlanan bir gazete yaratıldı. Geçen 21 yılda kuruluşuna katkı veren, okuyan, zor gününde daima yanında olan, tüm güç koşullarda çalışan, sayısız insanın emeğiyle bugüne geldi. Bağımsız gazeteciliğin önemli örneklerinden biri olan BirGün, işçinin, öğrencinin, ezilenin, kadınların yanında oldu.

Gazetemizin 21. kuruluş yıldönümü nedeniyle siyaset, sanat dünyasından çok sayıda isim dayanışma mesajı gönderdi. İşte Onlardan birkaçı;

Hayri Kozanoğlu: BirGün bir inadın, bir duruşun, bir mücadelenin, geçmişten bugüne uzanan bir tarihin, amatör bir ruhla profesyonel bir gazete çıkarma çabasının adresidir. 21 yıldır yazarı ve okuru olmaktan gururluyum.

SOL Parti: 21 yıldır halkın, toplumsal muhalefetin ortak sesi @BirGun_Gazetesi’nin yeni yaşını kutluyoruz. Yeni mücadele günlerinde omuz omuza.

Alper Taş/ SOL Parti MYK üyesi: Sol kulvarda iyi, nitelikli, başarılı, güzel olan her şeye hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor. BirGün bunlardan biri. #BirGün21Yaşında Nice yaşlara BirGün

Hakkı Özdal/Evrensel GYY: Dostumuz, mücadele arkadaşımız BirGün 21 yaşında.. Birlikte, yan yana durduğumuz nice yıllara, dayanışmayla.

Mahmut Tanal/CHP Milletvekili: İyi ki doğdun BirGün! Sansürün kuşattığı, yalanın hakikat yerine dayatıldığı bir düzende; halkın yanında, emeğin, özgürlüğün ve eşitliğin sesi olmak kolay değil… Ama BirGün, 21 yıldır tam da bunu yapıyor!

Gamze Akkuş İlgezdi/CHP Milletvekili: Hakikatin, emeğin ve halkın gazetesi BirGün 21 yaşında! Baskılara, sansüre, cezalara rağmen kalemini gerçeklerden yana kullanmaya devam eden BirGün’ü ve emekçilerini kutluyorum.

DİSK Basın İş Genel Sekreteri Tolga Balcı: Hakikatin sesini yılmadan, usanmadan, cezalara ve baskılara rağmen sürdürmeye devam ediyorlar. BirGün’ün hikayesi aynı zamanda halkın haber alma hakkının mücadelesinin hikâyesi.

Canberk Gültekin/Oyuncu: 2013-14 yıllarında henüz abonelik ağı gelişmemiş ve her bayide yokken metrobüs duraklarında, iskele önlerinde BirGün satardık. BirGün bizi hiç yalnız bırakmadı. Üniversitelerde, liselerde, iş yerlerinde, mahallelerde, köylerde halkın ve gerçeklerin sesi oldu.

Özkan Atar/Birleşik Metal İş: Demokrasi, özgürlük, adalet ve emeğin mücadelesinde dirençle, inatla ve umutla yoluna devam eden BirGün’e nice 21 yıllar diliyorum.

Utku Çakırözer/CHP Milletvekili: En zor şartlarda bu günlere taşıyan BirGün emekçileri ve dayanışmayı büyüten okurları iyi ki var... Nice yaşlara.



