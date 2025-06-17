"Dirençli kentler inşa etmek artık zorunluluk"

HABER MERKEZİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 2025 Yılı Toplantısı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yurtiçinden ve yurtdışından birçok belediye başkanı, bilim insanı ve uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. 20 yıl aradan sonra tekrar ev sahipliği yaptıkları toplantıyla sağlıklı bir gelecek için ortak bir yol haritası oluşturacaklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “Burada kurulacak her temas, kurulacak her iş birliği, ortak geleceğimize ışık tutacaktır” dedi.

Dünya genelinde 1900’ü aşkın şehir ve belediyeyi bünyesinde barındıran DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın 2025 Yılı İş Toplantısı ve Teknik Konferansı, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde bugün başladı. 17-19 Haziran tarihleri arasında ‘Dirençli Sağlıklı Şehirler: Herkes İçin Sürdürülebilir Kentsel Gelecekler’ temasıyla yapılan toplantıya çok sayıda uzman isim katılıyor.

Programın açılış törenine, Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Limerick Belediye Başkanı John Moran, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda yerli ve yabancı yönetici katıldı.

YOL HARİTASI OLUŞTURACAĞIZ

DSÖ Avrupa Ofisi’nden Petra Hongell’in moderatörlüğünü üstlendiği programda konuşan Bozbey, 2005 yılında yine Bursa’da bir araya geldiklerini ve Sağlıklı Kentler Hareketi’ne katkı sunduklarını anımsattı. Aradan geçen 20 yılda dünyanın ve kentlerin değiştiğini, insanların sorumluluğunun ise daha da artığını söyleyen Bozbey, “Bugün, Sağlıklı Kentler Ağı’nın 7. fazından 8. fazına geçişine de hep birlikte tanıklık ediyoruz. 8. faza bugüne kadar kaydettiğimiz ilerlemeyi yansıtarak güçlü bir başlangıç yapacak ve sağlıklı bir gelecek için ortak bir yol haritası oluşturacağız. Bu yıl konferansımızın ana teması olan ‘Dirençli Sağlıklı Kentler: Herkes İçin Sürdürülebilir Kentsel Gelecekler’ başlığı altında ele alacağımız her konu, son derece hayati bir öneme sahip. İklim krizinden toplumsal eşitsizliklere, sağlık politikalarından refah ekonomisine kadar pek çok başlığı, alanında uzman konuşmacılarla birlikte değerlendireceğiz. ‘Herkes için sağlık’ ilkesini kentlerimizin planlamasına dâhil ederek, yerel yönetimlerin daha kapsayıcı ve sürdürülebilir politikalar üretmesine katkı sunacağız” diye konuştu.

DİRENÇLİ KENTLER

Pandemilerin, savaşların ve derinleşen iklim krizinin dünyayı kaçınılmaz bir dönüşüme sürüklediğini belirten Bozbey, kent yöneticilerinin bu değişimi en doğru şekilde yönetmesi ve gelecek kuşaklara çevresel etkilerden uzaklaşmış bir dünya bırakması gerektiğini dile getirdi. Dirençli kentler inşa etmenin artık çağın zorunluluğu olduğunu anlatan Bozbey, şöyle devam etti:

“Sağlıklı bir gelecek için riskleri önceden görebilen ve bu riskleri yönetebilen kentler olmak zorundayız. Bu toplantının sonunda hep birlikte önemli bir taahhütte de bulunacağız. Konferansın kapanışında imzalanacak olan ‘Bursa Taahhüdü’, geleceğimiz adına ortaya koyduğumuz ortak iradenin bir belgesi olacaktır. Bu taahhüt; eşitlikten taviz vermeyen, barışı önceleyen, gezegenimizi koruyan, kapsayıcı ve dirençli bir kent anlayışının yol haritasıdır. Bu vizyonun tam merkezinde insan vardır. Ayrıca toplantı boyunca oluşan karbon salımını telafi etmek amacıyla 1200 fidanı toprakla buluşturacağız. İnanıyorum ki burada kurulacak her temas, kurulacak her iş birliği, ortak geleceğimize ışık tutacaktır."

RİSKLER FIRSATA ÇEVRİLMELİ

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise sağlığın kalabalık şehirler, çevresel problemler, savaşlar ve iklim krizleri nedeniyle her geçen gün daha önemli hale geldiğini kaydederek Türkiye’deki insanların yüzde 93’ünün şehirlerde, sadece yüzde 7’sinin kırsal bölgelerde yaşadığını dile getirdi. Tugay, “Türkiye’de doğum hızı 1.4 civarında. Yaşlı nüfus oranı ise yüzde 10’u geçmiş durumda. Türkiye nüfusu da artık yaşlı nüfus statüsünde sayılıyor. 2075 yılında Türkiye’de her 3 kişiden birinin yaşlı olacağı tahmin ediliyor. Şu an her 4 haneden birinde bir yaşlı insan yaşamaktadır. Ülkemizin batısında bulunan sosyo ekonomik açıdan gelişmiş şehirlerde çocuk nüfusunun daha az olduğu, azalımın da sürekli devam ettiğini söyleyebiliriz. Barınma ve beslenmeyle ilgili de ağır sorunlar yaşanıyor. Bunların yanında iklim krizi de yıllar içerisinde etkisini ciddi şekilde artırıyor, insan sağlığını doğrudan ya da dolaylı bir şekilde tehdit ediyor. Bunlara rağmen dikkatli adımlar atarsak, bilinçli davranırsak, dayanışma içerisinde olursak şehirlerimizdeki riskleri fırsatlara çevirebiliriz. O yüzden Sağlıklı Şehirler Ağı, hepimiz için çok değerlidir” diye konuştu.

DSÖ Temsilcisi ve Türkiye misyon şefi Tasnim Atatrah ve DSÖ Bulaşıcı Hastalıklar Bölüm Başkanı Robb Butler da programa video gönderdi. Geçmiş yıllarda dünyanın pandemi sürecini geçirdiğini, sosyal düzensizlikler ve iklim değişikliği gibi zorluklar yaşadığını anlatan Butler, Türkiye’deki sağlıklı kentlerin bu konularda önemli çalışmalar yaptığını ifade ederek toplantıda ortak amaçların tekrar dile getirileceğini söyledi.