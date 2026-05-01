Direneceğiz, birleşeceğiz, kazanacağız

Hava ağır, hava kurşuni... Ama teslim olmayan milyonlarca yürek, insanlığın onurlu geleceği için aynı gökyüzünün altında, omuz omuza toplanacak bugün. Esra, Mehmet ile el ele, sarsılmaz bir inançla yürüyecek 1 Mayıs alanına.

İsmail, Merdan ve Alican; her biri direnen gazeteciliğin simgesi olarak en ön safta yerini alacak. Silivri’nin, Sincan’ın, Bakırköy’ün soğuk duvarlarının ardına 1 Mayıs meydanlarına çıkacaklar.

Çare yok, birleşilecek! Ülkenin dört bir yanındaki meydanlardan barışın, adaletin, özgürlüğün ve mutlak eşitliğin gür sesi yükselecek. Gençler, rüzgârda dalgalanan bayraklarıyla güzel günlerin habercisi gibi koşarak girecekler alana. Emekliler, yılların yorgunluğunu ve geçim derdinin ağırlığını bir kenara bırakıp, yarınlara duydukları inançla tazelenecekler. Kadınlar, o korkusuz ve güçlü sloganlarıyla müjdeleyecek; emeğin ve yaşamın bayramına en çok onlar sahip çıkacak.

Toprağı için mücadele eden köylü, madenciyle; zeytinini koruyan üretici, fabrikadaki işçiyle harç olacak. Gençlerin enerjisi kadınların dirayetiyle, yazanın kalemi okuyanın bilinciyle, şifa dağıtan hekimin emeği hastanın umuduyla aynı yolda, aynı amaç için birleşecek.

Halkın birleşik muhalefetini, bu meydanlardan başlayarak hep birlikte kuracağız.

Şimdi karanlığı ve kötülük iktidarını yenmek için birleşerek yürüme vakti.

Şimdi yüzlerce 1 Mayıs meydanından, sömürüsüz ve özgür bir ülkeye giden o aydınlık yolu açma zamanıdır!

Yaşasın 1 Mayıs!