Direneceğiz, kazanacağız

Emek Servisi

İzmir, Kocaeli, Batman ve Kırıkkale'de Koç Holding’in düşük ücret dayatmasına karşı eyleme başlayan TÜPRAŞ işçisi imzaya rağmen direnişini sürdürüyor. Petrol İş'le TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü arasında dün imzalanan toplu iş sözleşmesi işçilerin tepkisine yol açtı. Gebze ve Aliağa rafinerilerinde işçiler “sefalet zammını kabul etmiyoruz” diyerek yürüyüş yaptı. Gebze'de eylemler rafineri dışına taştı. İşçiler E5 karayolunu bir süre trafiğe kapattı.

SENDİKAYA TEPKİ

Petrol-İş Genel Merkezi ve TÜPRAŞ Genel müdürlüğü arasında 6 Mayıs günü başlayan ve 7 mayıs sabah saatlerinde imzalandığı öğrenilen toplu iş sözleşmesi işçinin tepkisine neden oldu. Sözleşmeyi Aliağa Şube yönetiminin imza atmadığı öğrenildi. İşçinin tepkisine neden olan sözleşmeye göre ilk 6 ay için yüzde 35, ikinci 6 ay için yüzde 24, üçüncü 6 ay için TÜFE + yüzde 4, dördüncü 6 ay için TÜFE, beşinci 6 ay için TÜFE + yüzde 6, altıncı 6 ay için ise TÜFE oranında zam öngörülüyor. Sosyal destek maddeleri de işçilerin beklentilerinin altında kaldı.

Bu rakamların sözleşme görüşmelerine başladığında Petrol-İş Sendikasının masaya sürdüğü yüzde 85 zam, kıdem farkı, 2 yıllık sözleşme süresi gibi talepler karşılanmadı. İşçilerin direnişi Koç Holding'in 15,75 zam talebini yüzde 35'e kadar çekmeyi başardı. Zam oranlarını yetersiz bulan ve sendikanın tutumuna öfkelenen TÜPRAŞ işçilerinin ilk eylemi Kocaeli'nde oldu. Protestonun bir adresi de sendika oldu. İşçiler arasında sıklıkla “sendika istifa” sesleri yükseldi.

GEMİLERİ YAKTIK

Haftalarca süren iş yavaşlatma eylemleri ve protestolarla seslerini duyurmaya çalışan işçiler, sendikanın kendilerini yalnız bıraktığını düşünüyor. İşçiler, sendikanın taleplerini yeterince savunmadığını ve işverenle yapılan anlaşmanın kendilerinin onayı alınmadan gerçekleştirildiğini ifade ederek “tüm bu direnişler yüzde 35 için miydi” diye tepkilerini dile getirdi.

Sözleşmeyi kabul etmeyen işçilerin protestosuna kısa süre içinde Petrol-İş Sendikası Kocaeli Şubesi yönetimi de katıldı. İşçiler yolu trafiğe kapatarak yürüyüşe başladı. Polis yola kurduğu barikatla yürüyüşü durdurmaya çalışarak biber gazı ile işçilere müdahale etti. İşçiler ise barikatı aşarak yürüyüşe devam eti. Yürüyüşün ardından rafineri önünde toplanıldı.

Burada konuşan işçiler TÜPRAŞ'ın en çok kar eden işletmelerden biri olduğuna dikkat çekerek işçilerin yok sayılmasına tepki gösterdi. İmzalanan sözleşmeye rağmen eylemlerine devam edeceklerini ifade eden işçilerin en güçlü attığı slogan "Gemileri yaktık, buradan dönüş yok" oldu.

İzmir Aliağa'da rafine içi yürüyüşe yüzlerce işçi katıldı. Orada da hem TÜPRAŞ yönetimi hem de sendika merkezi protesto edildi.