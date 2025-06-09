Direnen bir halkın onurlu temsilcileri

Filistin Ulusal Futbol Takımı yarın Umman karşısında Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde play-off bileti almak için mücadele edecek. Yeşil-beyazlıları yakından takip eden gazeteci Leyla Hamed takımın yaşadıklarını, içinde bulunduğu durumu değerlendirdi.

Filistin'in oynayacak stat, antrenman yapacak tesis bulmakta zorlandığını ifade eden Hamed, “Bu zorluklar ekim ayında başlamadı. Filistin, neredeyse altı yıldır bir Dünya Kupası eleme maçını kendi evinde oynayamıyor. Her “iç saha” maçı, İsrail işgali ve FIFA’nın Filistin futbolunu korumadaki yetersizliği nedeniyle yurtdışında oynanmak zorunda kalıyor. Bu eleme kampanyasında, Filistin ev sahibi olarak atanmış maçlarını Katar ya da Ürdün’de oynamak zorunda kaldı. Gazze’deki soykırım başladığından beri durum dramatik biçimde kötüleşti. Stadyumlar bombalandı. Oyuncular yerlerinden edildi. Birçoğu aile üyelerini kaybetti ya da iletişim kesintileri nedeniyle onlara ulaşamıyor” diye konuştu.

FİLİSTİN'İ SEÇENLER CEZALANDIRILDI

Ülkede herhangi bir spor organizasyonunun yapılamadığının altını çizen Leyla Hamed, “Batı Şeria’da, sürekli askeri baskınlar ve güvensizlik yüzünden yerel lig askıya alındı. Gazze’de ise tamamen yok edildi. Bu yerel ligler, Filistin’in yükselişinde kilit rol oynuyordu: 2023 Asya Kupası’nda Hong Kong’u 3-0 yenerek ilk kez eleme aşamasına ulaştıklarında, ilk 11’in dokuzu ve oyuna giren beş yedeğin dördü Batı Şeria ve Gazze’deki kulüplerden geliyordu. İsrail liginde oynarken Filistin’i temsil etmeyi seçen oyuncular da cezalandırıldı. Ataa Jaber, Aladdin Hassan ve Ameed Mahajneh gibi isimlerin ya sözleşmeleri feshedildi ya da kulüpleri tarafından ülkelerini temsil ettikleri için baskıya maruz kaldılar” dedi.

BİRÇOK KAYIP VE TRAVMA YAŞADILAR

Ulusal Takım'da forma giyen birçok futbolcunun yakınlarını trajik bir şekilde kaybettiğini belirten Hamed buna rağmen mücadele etmekten vazgeçmediklerini vurgulayarak konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bu eleme sürecinde birçok oyuncu kişisel kayıplar ve travmalar yaşadı. Asya Kupası sırasında, o dönemde kadroda yer alan forvet Mahmud Wadi, bir antrenmandan sadece 30 dakika önce kuzeninin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü haberini aldı. Yine de antrenmana çıktı. Bu an, Filistinli oyuncuların yaşadığı gerçekliği derinlemesine anlatıyor: Yas tutarken aynı zamanda ülkelerini temsil etmenin yükünü taşıyorlar. Mevcut kadroda yer alan savunma oyuncusu Muhammed Saleh, turnuvadan sadece birkaç gün önce amcasını, yengesini ve onların çocuklarını bir İsrail hava saldırısında kaybetti. Buna rağmen oynamayı seçti. Mevcut kadroda Gazze doğumlu üç oyuncu yer alıyor: Muhammed Saleh, Hamed Hamdan ve Tevfik Ali. Ayrıca babası Gazze’den olan Yaser Hamed de kadroda. Bu oyuncular sadece sembolik olarak etkilenmiyor; evleri ve aileleri doğrudan tehdit altında. Bazıları sevdiklerini çoktan kaybetti, diğerleri ise gelecek haberlerin ne olacağından korkarak yaşıyor. Onlar sadece futbolcu değil. Onlar bir soykırıma direnen bir halkın hayatta kalanları ve temsilcileri. Ve hâlâ gururla, onurla ve amaçla oynamaya devam ediyorlar.”

İçinde bulundukları koşullara rağmen takımın tarihinde ilk defa Dünya Kupası Elemeleri'nde üçüncü tura kaldığını söyleyen Leyla Hamed, “Bu bu bile başlı başına bir başarı. Filistin ilk kez Dünya Kupası elemelerinde üçüncü tura yükseldi ve bunu kuşatma altında başardı. İç saha desteği yok. Normal antrenman imkânı yok. Bazıları aylardır lig maçına çıkmadı. Bahreyn’i deplasmanda 2-0 yendiler, Lübnan’la berabere kaldılar ve kısa süre önce Kuveyt’i 2-0 mağlup ettiler. Bu sonuçlar, yerinden edilme, kişisel kayıplar ve siyasi sessizlik içinde bile bu takımın gücünü ve birliğini gösteriyor. Elemeleri geçmek futbolun çok ötesinde bir anlam taşıyor. Bu, Filistin’i dünyanın en büyük sahnesine taşıyacak; dünyanın onları yalnızca mağdur olarak değil, rakip, profesyonel ve silinmeyi reddeden bir ulus olarak görmesi gereken bir dönemde” ifadelerini kullandı.

FIFA SİYASİ BİR TAVIR TAKINIYOR

Son olarak FIFA'nın İsrail'e karşı üç maymunu oynamasını utanç verici olarak niteleyen Hamed sözlerini şu şekilde noktaladı: “FIFA, çok daha hafif gerekçelerle siyasi müdahaleler ya da evrak sorunları yüzünden başka federasyonları askıya aldı. Öte yandan İsrail, stadyumları bombaladı, oyuncuları öldürdü, altyapıyı yok etti ve Filistin’in kendi topraklarında futbol oynamasını imkânsız hale getirdi. Yine de FIFA hiçbir şey yapmıyor. Bu durum çok şey anlatıyor. FIFA’nın sessizliği tarafsızlık değil, Filistinlilerin hayatının önemsiz olduğunu ima eden siyasi bir tavır. İnsan hakları, kapsayıcılık ve adil oyun gibi değerleri savunduğunu iddia ediyor ama bu değerler sınandığında ortadan kayboluyor. Artık hiçbir mazeret kalmadı. Dünya neler olup bittiğini görüyor. Soru şu: FIFA gözlerini kapamaya devam mı edecek, yoksa sonunda adaletin yanında mı duracak?”