Direnen bir insan: Sabahattin Ali

Tuğçe ÇELİK

Sabahattin Ali’nin yaşam öyküsünü sahneye taşıyan ‘Görecek Günler Var Daha’ adlı oyun, 17 Aralık’ta İstanbul’daki Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Rejisini Batuhan Baygın’ın üstlendiği oyun, yazarın çocukluk yıllarından ölümüne uzanan çizgiyi; yakın takip uygulamaları, edebi üretim alanındaki sınırlamalar ve dönemin siyasal atmosferiyle birlikte ele alıyor.

Oyuncu Utku Çetin’in sahnede hayat verdiği Ali, Türkiye’nin kültürel hafızasında bir romancı olmanın ötesinde, 1940’lar Türkiyesi’nin tanıklığını kayda geçiren bir figür olarak yerini koruyor. Çetin, Sabahattin Ali’yi yalnızca biyografik bir karakter olarak değil; Maria Puder’in sesinin tesiriyle Ali’nin ifade ettiği biçimde “Hayatta fevkalade hiçbir hadise yoktur. Her şey birbirinin aynısıdır” cümlesiyle sahneye taşıyor.

Baygın ve Çetin ile bu çarpıcı eseri konuştuk.

Baygın, Ali’nin yaşamını sahneye taşırken dönemin politik atmosferinin yansımalarının peşine düştüğünü belirtiyor. Baygın, “Sabahattin Ali hem toplumun nezlinde hem de o dönemin siyasetince çok fazla üzerinde durulan ve konuşulan bir isim. Hayatının büyük bir dönemini yasaklamalar, baskılar ve tutuklamalarla geçiriyor. Bu politik yükü sahneye taşırken üzerinde durduğum kısım, ‘Ali neden bu politik atmosferin bir yüzü oldu’ ve ‘bunlar hayatını nasıl şekillendirdi’ soruları oldu. Oyun boyunca bu sorularla sık sık karşılaşıyor ve cevabını arıyoruz” diyor.

ASLINDA BİR İNSAN

Baygın, Ali’nin kimliğini oyunda nasıl konumlandırdığı sorusuna ise şu yanıtı veriyor: “O birçok kimliği bünyesinde barındıran bir isim. Ülkenin aydın yüzü, yazarı, eğitimcisi, yasaklananı, tutuklananı… Fakat bu kimliklerinden arındırdığımızda aslında bir insan. Oyunun rejisinde bir karakterin belgeselini değil Sabahattin adında bir insanın yaşadığı hayatı, hayatındaki zorlukları, uğradığı haksızlıkları dile getirme yoluna gittim. Seyirci onu Sabahattin Ali olduğu için değil bir insan olduğu için ve hayatındaki bütün olumsuzluklara direnen bir insan olduğu için seyretsin istedim.”

İRONİK KUKLALAR

Ali’nin “Hayatta fevkalade hiçbir hadise yoktur” sözü oyunda hayatta kalmanın bir ironisi olarak yer buluyor. Baygın bunu şöyle açıklıyor: “Ali’nin dünyasını oluştururken odaklandığım noktada bu ironi hep merkezde kaldı. Çünkü onun başından geçenler dünyanın bir yerinde belki yakında belki uzakta yaşanmaya devam ediyor. Reji tek bir oyuncu üzerine kurulu da olsa oyunda sıklıkla kukla kullanımına yer verdim. Kuklalar bu ironiyi sergilemek için müthiş bir araç oldular. Aslolan Sabahattin’di, geri kalan herkes ve her şey bir kukladan ibaretti. Fazla detay vermeyeyim, kalanını seyircimizin takdirine bırakayım.”

***

YAZMADAN DURMAK SEVMEDEN YAŞAMAK GİBİ

Oyuncu Utku Çetin, Ali’yi canlandırırken kırılganlığına mı direnişine mi odaklandığı sorusuna “Aslında ikisi de” diyor ve ekliyor: “Ali’nin hem çok güçlü bir yapısı var aynı zamanda cesur hem de insani bir yerden kırılgan. Ama bu kırılganlık bir zayıflık değil, cezalandırılmaları hak etmediği düşüncesi. Yazmak nefes aldığı zaman, bu kırgınlığı paylaştığı özgür bir alan. Ne olursa olsun yazmaktan hiç vazgeçmiyor. Yazdığı için cezalandırılmak sevdiği için cezalandırılmak gibi. Role hazırlanırken bir yanımda hep bunu düşünerek çalıştım. Çünkü yazmadan durmak sevmeden yaşamak gibi onun için. Bu çelişki kırılganlığa sürüklese de saf, temiz, iyi niyetli duygularını tüm açıklığıyla görmemizi sağlıyor.”

Oyunda Maria Puder’in sesi, Ali’nin iç dünyasında hem sığınak hem de bir kırılma gibi yankılanırken Çetin bunu şöyle açıklıyor: “Maria’nın sesini duymak bazen huzur veriyorken bazen de yeniden kanatabiliyor. Kelimeler ne kadar güçlü de olsa Maria ile olan ilişkisinde sessizlik benim için daha belirleyici oldu. Aralarındaki sessiz ama güçlü bağ çok şey anlatıyor. Bazen bir bakış, bir nefes kelimelerden çok daha etkili olabilir.”