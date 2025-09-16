Direnen Buca emekçileri yalnız değil

Alacakları için üç gündür direnen Buca Belediyesi emekçilerine destek büyüyor. İşçileri ziyaret eden Buca Emek ve Demokrasi Güçleri, dayanışma eylemi gerçekleştirdi.

Açıklamayı okuyan Hatice Çoruk, “Buca Belediyesi işçileri aylardır maaşlarını, toplu sözleşme farklarını ve sosyal haklarını alamıyorlar. Bu sebeple 9 Eylül gününden beri Anayasadan doğan işten kaçınma haklarını kullanıyorlar. Belediye işçilerinin işten kaçınma eylemi yaşadıkları zorluklar karşısında haklı bir eylemliktir. Buradan bu mücadelelerini desteklediklerimizi bir kez daha vurgulamak isteriz” dedi.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulların işçi ve emekçi halkların her geçen gün daha da zor şartlarda yaşamasına sebep olduğuna dikkat çeken Çoruk, “İktidarın Orta Vadeli Programıyla yaşanılan bu ekonomik krizi işçi ve emekçi halklara yıkma politikası her geçen gün daha da derinden hissedilmektedir. Ekmeğimiz her gün daha da küçülmektedir. Ücretlerini düzenli alan işçi ve emekçiler bile yaşamlarını zar zor idame ettirirken Buca Belediyesi işçilerinin içinde bulundukları koşul kabul edilemez” şeklinde konuştu.

KABUL EDİLEMEZ

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefet partilerindeki belediyeleri hedef göstermesinin ardından birçok muhalif partili belediye ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalmıştır” diyen Çoruk, “Buradan sesleniyoruz işçinin emekçinin hakkı siyasi çekişmeye kurban edilemez. Her gün sokaklarımızı temizleyen kente dair var olan sorunlarımızı çözmek için çabalayan, doğumdan ölüme kadar her anımızda var olan emekçilerin omuzlarına yüklenemez. Bu durum kabul edilemez. İktidarın belediyelere uyguladığı ekonomik baskı ortada dururken Buca Belediyesi yönetimi de ne yazık ki bu konuda şeffaf davranmamaktadır. Buca halkının ve esnafının ödediği vergiler faturalarımızdan kesilen bedeller, belediyeye ait işletmelerin gelirleri ve sayamayacağımız diğer kalemler nerelere harcanmaktadır?” diye sordu.

Açıklama, şu sözlerle son buldu: “Bu süreçte yaşanılan bir başka sorun ise halk sağlığı sorunudur. Eylemlilikten doğan çöp sorunu bugün ciddi boyutlara ulaşmıştır. Sokaklar çöplerden geçilmez haldedir. Biriken çöplerden çıkan ağır kokular sebebiyle pencerelerimiz dahi açılamamaktadır. Bu yaşanılanları ne Buca Belediyesinin işçisi ne de Buca halkı hak etmemektedir. Buradan Belediye Başkanı ve yöneticilerine sesleniyoruz bir an önce belediye işçilerinin alacaklarını ödeyin ve böyle bir süreç tekrar yaşanmasın diye tedbirler alın.”