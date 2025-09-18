Direnen Buca emekçisi kazandı

Bilge Su YILDIRIM

İzmir Buca Belediyesi’nde alacakları ödenmeyen işçilerin 8 gündür sürdürdükleri eylemler önceki gece kazanımla sonuçlandı. 3 aydır maaşlarını, bir yıla yakın süredir ise toplu sözleşmeden doğan farklarını ve gıda kartlarını alamayan işçilerin sekiz gündür sürdürdükleri mücadele karşılık buldu. Önceki gece DİSK/Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube ile Buca Belediyesi yetkilileri arasında gerçekleşen görüşme sonucu protokol imzalandı. İmzalanan protokole göre işçilerin temmuz ayı maaşı gün içinde, ağustos maaşı 2 Ekim’de eksiksiz ödenecek, geriye dönük alacaklar ise en geç 3 ay içinde tamamlanacak.

Görüşmenin ardından DİSK/Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman belediyenin önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Belediye Başkanı Duman, “Yaşadığımız ekonomik zorluklardan kaynaklı aylardır maaşlarda sorun yaşıyorduk. Gelir ve giderleri dengeli bir şekilde planlayarak sendika ile protokol imzaladık. Bu protokol çerçevesinde önümüze bakacağız. Bu tarz sıkıntıları bir daha yaşamamak adına ekibimizle birlikte daha hassas çalışacağız. Bu saatten sonra Buca’daki hizmeti daha ileri taşımak ve çöp problemini toparlamamız gerekiyor. Bizlerin üzerine düşen emekçinin hakkının önde olması ve Buca halkının hizmetini sağlamaktır. Hep beraber hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Eylemlerin sona ermesinin ardından Buca Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi’nde hareketlilik başladı. Ekipler, planlı bir şekilde çalışarak ortaya çıkan temizlik sorununu en kısa sürede çözmek için sahaya indi.

DİSK/Genel-İş Buca Belediyesi İşyeri Temsilcisi Arzu Allahverdi, elde edilen kazanımın ardındn adeta ‘temizlik seferberliği’ ilan ettiklerini söyledi. “Biz aslında umudu örgütledik” diyen Allahverdi, BirGün’e verdiği demeçte şunları söyledi: “8 gün boyunca verdiğimiz mücadele, işçinin emeğinin karşılığını alabilmesinde birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu her birimize öğretti. Nihayetinde de direnişimizin sonucu kazanım oldu. Biz Buca Belediyesi işçileri nasıl ki eylem süreci boyunca hep beraber mücadele ettik, kazanımın gelmesinin ardından da şimdi hep beraber hizmete başladık. Grevimizde biriken çöpleri şimdi hep beraber topluyoruz. İşimizin başındayız ve mutluyuz. İşveren tarafı ilk defa işçiyi dikkate aldı. Hem onların uzlaşmacı tutumu hem de bizim kararlı mücadelemiz sonucu yüzler gülüyor şimdi. Direndik, kazandık."