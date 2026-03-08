Direnen Dardanel işçisi kadınlar, 8 Mart’ta da ayakta: "Mücadelemiz ortak"

İstanbul Dudullu’da faaliyet gösteren Dardanel’de küçülme gerekçesiyle işten çıkarılan kadın işçiler, tazminat hakları için başlattıkları direnişi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul Kadıköy’deki kadın yürüyüşünde sürdürdü. “Evde, işte, sokakta. Kadın mücadelesi her yerde, el ele olacak” diyen kadın işçiler, ortak mücadele çağrısı yaptı.

Şubat ayında yaklaşık 350 kadın işçinin işten çıkarıldığı fabrikada, 50 kadın emekçi haklarını almak için fabrika önünde direnişe geçti.

İşçiler, işten çıkarılırken kıdem ve ihbar tazminatlarının taksitler halinde ödeneceğinin söylendiğini ancak ilk taksitin ardından ödemelerin yapılmadığını belirtiyor. Şirketin kendi verilerine göre bünyesinde 1657 kadın çalışan bulunuyor.

Direnişin beşinci gününe denk gelen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kadıköy’deki yürüyüşünden seslenen işçiler, hem tazminat haklarını hem de fabrikada maruz kaldıkları baskıyı gündeme taşıdı. İşçiler, çalışma sürecinde yoğun üretim baskısı ve mobbingle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

BASKI BİTMİYORDU

İşten çıkarılan işçilerden Hanife, “Tazminat haklarımız için çıkışlarımız imzalatıldı ama Kasım ayından beri işten çıkarılan birçok işçi parasını alamadı. Sadece ilk taksitler yatırıldı, diğerleri ödenmedi” dedi.

Fabrikadaki çalışma koşullarına da değinen Hanife, üretim hızının sürekli artırıldığını belirterek “Sürekli ‘Hadi çabuk olun’, ‘Niye duruyorsunuz?’ gibi sözlerle baskı kuruluyordu. İnsan sonuçta, bir noktadan sonra yoruluyor” diye konuştu.

KADINLAR EL ELE

Kadınların dayanışmasına vurgu yapan Hanife, mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek “Kadınlar el ele verdiğimiz sürece yenemeyeceğimiz hiçbir şey yok. 50 kişi direniyoruz ama üç kişi de kalsak direneceğiz. Gerekirse tek başıma da Dardanel’in önünde mücadele etmeye devam edeceğim” dedi.

"MÜCADELEMİZ ORTAK"

İşçilerden Elif ise kadın mücadelesinin yalnızca işyerleriyle sınırlı olmadığını vurgulayarak “Kadınların mücadelesi fabrikada da var, evde de sokakta da. Buraya dayanışmaya gelenlerin çoğu kadın. Ele ele vermenin gücü çok büyük” ifadelerini kullandı. Elif sözlerini, “Tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Mücadelemiz ortak” diyerek tamamladı.