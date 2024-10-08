Direnen emekçiler birlikte yürüyecek

Ebru ÇELİK

Türkiye’nin her yerinde işçiler, sefalet düzeyindeki maaşlarda iyileşme ve insan onuruna yaraşır çalışma koşulları için ses yükseltiyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri talebi ile mobbinge karşı bir arada duran emekçilerin sendikal hakları da engellenmeye çalışılıyor. Tüm baskı ve engellemelere rağmen farklı iş kolları ve sendikalardan işçiler bir araya gelerek mücadeleyi büyütüyor.

İstanbul Çatalca’da kurulu Polonez fabrikasında 146 işçinin direnişi 82’nci günün geride bıraktı. İşçiler, anayasal sendika haklarını kullanmak istedikleri için hırsızlık ve ahlaksızlık gibi gerekçeleri ifade eden Kod-46 ile işten çıkarıldı. Bu işçilerin arasında, fabrikada 20 yıldır çalışanlar da bulunuyor. Polonez işçilerinin yanısıra Tarkett, Mersen, MKB Rondo ve As Plastik’te de pek çok işçi sendikal hakları için direniş ve grevlerle mücadeleyi sürdürüyor.

Geçtiğimiz gün Çatalca’dan çıkıp İstanbul’un bir ucundan diğer ucuna süren işçi direnişlerini ziyaret eden Polonez işçileri, “Artık birlik olacağız, aynı hamleleri olan patronlara karşı işçilerin de hamlesi ortak olacak” diyerek Tarkett, Mersen, MKB Rondo ve As Plastik işçilerine dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde toplu olarak Ankara’ya dayanışma yürüyüşü başlatılmasına karar verildi. İşçiler, “Artık sermayeye ve onun destekçisi iktidara karşı birlik olmak zorundayız” dedi.

AYRIM YOK, BİRLİK VAR

Polonez işçilerinin dayanışma ziyaretlerini anlatan Türk-İş’e bağlı Tekgıda-İş Sendikası’nın Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, bu ziyaretlerin işçilere büyük moral ve umut olduğunu belirterek, “İşçilerle, sendika örgütlenme uzmanlarıyla beraber, ortak hamleleri olan yabancı sermaye sahiplerine karşı işçi sınıfı olarak birleşmemiz gerektiğini konuştuk. Düşünülen planlar üzerine tartıştık ve sözleştik. Yakın zamanda Tarkett, Mersen, As Plastik ve MKB Rondo işçileri olarak Ankara’ya dayanışma yürüyüşü başlatacağız. Büyük bir yürüyüşün hazırlıkları bitmek üzere” dedi. İşçilerin bir araya gelerek Ankara’ya yürüyeceğini anlatan Durdu, “Türkiye’de direnen tüm işçiler bir. Biz konfederasyon ve işçi-emekçi ayrımı yapmadan yolumuza birleşerek devam edeceğiz. Geçtiğimiz gün direniş alanlarına ziyarete gittiğimizde bir karar aldık. İşçilerin kazanım elde etmek için yapacağı tüm planlar, Polonez, Tarkett, Mersen, As Plastik ve MKB Rondo direnişlerinin ortak planı olacak. İşçiler, Polonez işçileriyle beraber bu yolda ne gerekiyorsa yapacaklarını söylediler. Hedefimiz aynı, sorunlarımız aynı” dedi.

Durdu, “İşçiler kararlı şekilde direnişe başlıyor ancak bu süreci iyi yönetebilecek, güvenebilecekleri sendikalara ve sendika yetkililerine ihtiyaç var. İşçilerin mücadele süreçlerinde temel ihtiyaçlarına sendikalar, sendikaların maddi gücü yoksa konfederasyonların destek olmaları gerekiyor. Sadece konfederasyon da değil, dayanışma çağrısı yapıldığında eminim işçilere maddi olarak destek olmak isteyen kuruluşlar olacaktır. Biz Polonez direnişinde maddi ve manevi olarak nasıl birleşilmesi gerektiğinin güzel bir örneği olduk” dedi.