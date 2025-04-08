Direnen gençler, Kadıköy Rıhtım'da buluşuyor

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından başını gençlerin çektiği ve ülkenin dört bir tarafına yayılan protestolar devam ediyor.

Dün yapılması planlanan ancak bugüne ertelenen Kadıköy'deki gençlik festivali bugün düzenlenecek.

Halkın iradesine yapılan müdahaleye itiraz eden ve protestolarda tutuklanan yüzlerce gencin serbest bırakılmasını isteyen öğrenciler bugün saat 18.00'de Kadıköy Festivalpark'ta 'Gençlik Dayanışma Sahnesi' adındaki buluşmada bir araya gelecek.

Etkinliğe, Burhan Şeşen ve Can Kazaz gibi sanatçılar da katılacak.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YÜRÜYÜŞ YAPACAK

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Söğütlüçeşme'den etkinliğin yapılacağı alana saat 16.30'da yürüyüş düzenleyeceğini açıkladı.

Öğrenciler tarafından yapılan duyuruda, "İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak 8 Nisan Salı günü 16.30'da Söğütlüçeşme'de buluşuyor, Kadıköy Rıhtım – FestivalPark'a birlikte yürüyoruz!" ifadelerine yer verildi.