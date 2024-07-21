Direnen inşaat işçileri haklarını geri aldı

Emek Servisi

Ödenekleri verilmeden işten çıkartıldıkları için Ankara’ya giden Denizli Pamukkale Üniversitesi şantiyesi işçileri, gasbedilen haklarını kazandı. CCN Holding, YKY Enerji ve CDY Enerji firmaları tarafından hakları ödenmeden işten çıkartılan İnşaat-İş Sendikası üyesi işçiler, 14 Temmuz’da gittikleri Ankara’dan kazanımla döndü. 5 gün süren eylemlerin ardından firmalar işçilerin tüm taleplerini kabul etti.

Sendika, resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Denizli Pamukkale Üniversitesi şantiyesinde, CCN Holding, YKY Enerji ve CDY Enerji firmaları tarafından hakları ödenmeden işten çıkartılan üyelerimiz ile Ankara’da başlattığımız eylemlilik süreci bugün üyelerimizin tüm hakları ödenerek kazanımla sonlandırıldı” ifadelerini kullandı.

İnşaat-İş Sendikası, ayın başında da TOKİ ve Çalışkaner İnşaat'ın yükleniciliğini yaptığı Mersin Akdeniz’deki Kentsel Dönüşüm projesi şantiyesinde çalışan üye işçilerle Ankara’ya giderek oturma eylemi başlatmış ve yine kazanım elde etmişti.