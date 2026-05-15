Direnen işçiler birleşti

Sendika ve toplu sözleşme hakları için 522 gündür fabrika önünde direnen Temel Conta işçilerine, Doruk Madencilik işçilerinden dayanışma ziyaretleri sürüyor. Ödenmeyen maaşları, kıdem tazminatları ve sosyal hakları için 17 gün boyunca direnen Doruk Madencilik işçileri, Temel Conta işçilerinin mücadelesine destek verdi.

Torbalı Pancar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki direniş çadırında yapılan ziyarette; Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan ve sendika temsilcileri, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, Örgütlenme Sekreteri Başaran Aksu, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale ile EMEP, TİP ve DSİP temsilcileri katıldı.

Ziyarette, işçilerin sendikal haklarının engellenmesine tepki gösterildi. Patronun görüşme talebini reddetmesi ise “hak gasbında ısrar” olarak değerlendirildi.

Ziyarette konuşan Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, Temel Conta işçilerinin 522 gündür direnişte olduğunu hatırlatarak işvereni yeniden görüşmeye çağırdıklarını söyledi. İşverenin taleplerini yine kabul etmediğini belirten Toptan, “Elbet bu kapıdan içeri gireceğiz ve haklarımızı alacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale ise işçilerin anayasal haklarının engellendiğini söyledi. İşçilerin sendikal haklarını kullandıkları için cezalandırıldığını belirten Özlale, “Eğer burası hukuk devleti ise anayasal haklar burada da uygulanmalı. İşçisine sahip çıkamayan devlet bu sürecin kaybedenidir” diye konuştu.

“İŞÇİNİN ALIN TERİNİ İSTEMESİ SUÇ DEĞİLDİR”

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır da, Temel Conta işçilerinin ağır koşullara rağmen direnişi sürdürdüğünü belirterek, “Bu ülkede işçilere yasalar işlemiyor. İşçinin hakkını istemesi suç değil, o hakkı gasbedenler suçlu” ifadelerini kullandı.

Temel Conta işçisi Sinem Kaya da işçilerin sendikal hakları için mücadele ettiğini söyledi. Kaya, “Biz patrondan lütuf değil, hakkımızı istiyoruz. Yıllarca kötü koşullarda çalıştık. Şimdi çocuklarımıza ‘kazandık’ diyebilmek için direniyoruz” dedi.

“NEDEN KİMSE BU SORUNU ÇÖZMÜYOR?”

Doruk Madencilik işçileri adına konuşan bir işçi ise 16 işçinin yaşadığı sorunun aylardır çözülememesine tepki gösterdi. İşçi, “Önümüz bayram. İşçiler çocuklarına bir şey alamıyor. 600 milletvekili var ama bu insanların sesini kimse duymuyor” dedi.

Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Sekreteri Başaran Aksu ise Türkiye’de sendikal hakların fiilen uygulanmadığını ifade etti. Aksu, grevlerin kırıldığını, yargı kararlarının uygulanmadığını ve işçilerin baskı altında tutulduğunu belirterek, “Temel Conta işçileri kazanana kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.