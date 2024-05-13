Direnen kalemlere selam filmi geliyor

Cengiz Özkarabekir’in ‘Paranoya’ filmi vizyona girmeye hazırlanıyor. Özkarabekir, bir gazetecinin paranoyasını konu alan filme ilişkin “Günümüzde doğruyu yazan gazetecilere şapka çıkarıyorum. Bu onlara selam filmi” diyor.

Işıl Çalışkan

Üniversite öğrencisiyken yazdığı bir şiir nedeniyle cezaevine giren, o sırada babasının cenazesine katılamaması nedeniyle paranoyası başlayan bir gazetecinin başından geçenler film oluyor.

Günümüzde duymaya ne kadar da alıştığımız bir hikâye değil mi? Türkiye’nin yakın geçmişine ve günümüze ayna tutan Yönetmen Cengiz Özkarabekir’in ‘Paranoya’ filminin çekimlerinde sona geliniyor. Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde çekilen filmin başrollerinde Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak yer alıyor.

BirGün’e konuşan Yönetmen Özkarabekir, 5 yıldır bu hikâyeye hazırlandığını söylüyor.

Paranoya’nın kolektif bir çalışma olduğunu belirten Yönetmen, hikâyeyi Ahmet Ümit, Mehmet Çağçağ, Kubilay Zerener, Samuray Özdemir, Kubilay Zerener ile birlikte yazmış. Bu film ile toplumsal paranoyaya dikkat çekmek istediğini belirten Özkarabekir, yola çıkış hikâyesini şu sözlerle anlatıyor:

“Bireyin, toplumun geldiği son durumu yansıtmak istedim. Ben uzun yıllar belgesel yaptım, bunun çok katkısı oldu bu hikâyeye. Toplumsal paranoya üzerine bir süredir üzerinde düşünüyordum. Telefonda konuştuğunuzda hiç acaba dinleniyor muyuz düşüncesi aklınızdan geçmiyor mu? Hepimizde bir dinleniyor muyuz düşüncesi var. “Acaba şunu yazsak başımız belaya girer mi, cezaevine atarlar mı bizi?” Biraz bu paranoyadan yola çıktım. Bu işi farklı kılan özelliği bir gazeteciyi konu alması. Çünkü bir gazetecide bu tür kaygılar daha fazla. Bunu kabul etmeliyiz ki günümüzde gazetecilik özgür bir ortamda yapılmıyor. Dolayısıyla bizim filmimizde daha önce bir başka sebepten dolayı içeri girip çıkmış, suya sabuna dokunmayan yazılar yazan bir gazetecinin hikâyesi var. Ta ki yakın arkadaşının ona verdiği haberi yapmasından dolayı başının tekrar belaya girmesine kadar. İstanbul’dan başlayıp Edirne’ye uzanan bir hikâye, gazetecinin amacı kaçmak. Fakat Lüleburgaz’da otobüsten iniyor ve orada bir kadına aşık oluyor. İşin ilginç bir diğer yanı da içerisinde Onur Buldu, Bülent Şakrak, Hüseyine Avni Danyal gibi mizahçıların olduğu bir ortamda bizim dram filmi yapmamız.”

MEMLEKETİN RÖNTGENİ

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün hazırladığı 2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, 180 ülke içerisinde 165’inci sırada. Yaşadıklarımızı “trajikomik” olarak tanımlayan Yönetmen, “Günümüzde bir tweeti paylaştığı için bile cezaevine giren insanlar var. Bir tarafta dram var diğer taraftan da komik. Bunu başka bir ülkeye anlatamazsın. Bu filmi izleyen insanlar kendilerini bir yandan gülerken bir yandan da ağlarken bulacaklar. İşte bu da bizim memleketin hali. Bu bir röntgen filmi. Film ifade özgürlüğü konusunda güzel bir yere oturacaksa ben bundan mutlu olurum. Türkiye’de ifade özgürlüğü maalesef yok” diyor.

Gazeteci filmlerinin Türkiye’de pek yapılmadığının altını çizen Yönetmen, sözlerine şöyle devam ediyor:

“Gazetecilik Türkiye’de çok sempatik görülmüyor belki. İnsanları memnun etmek zordur. Gazetecinin de insanları memnun etmek gibi bir kaygısı da yoktur ya, doğruyu vermek zorundadır. Dolayısıyla o doğrular bazılarının işine yaramayabilir. Günümüzde bunun örnekleri var. Muhalefet de iktidar da o doğruları kabul etmeyebilir. Günümüzde iktidarın bununla ilgili bir baskı kurduğuna ve basın üzerine bir tahakküm oluşturduğunu sanıyorum ki hepimiz kabul ediyoruz. Böyle bir ortamda yalan yanlış yazan gazeteciler olduğu gibi doğruyu yazanlar da var. Hepsi görülüyor. O yüzden gazetecilik hakikaten zor. Ben doğruyu yazan gazetecilere şapka çıkarıyorum, saygı duyuyorum. Bu film onlara selam olsun.”

Filmin çekimleri bir aydır devam ediyor. Özkarabekir, filmin setini, “Ben set enerjisine çok dikkat ederim. Setteki enerji iyiyse o filme çok yansır. Bizim film o anlamda çok iyi. Akşama kadar şen şakrak geçiyor. Ben ekip arkadaşlarımdan çok memnunum. Keza oyuncularımdan da öyle. Filmin yarısı İstabul’daydı, şu an Lüleburgaz’ın Evrensekiz Beldesi’ndeyiz. Umarım izleyici de beğenir” sözleriyle anlatıyor. Vizyon tarihi olarak ise kasım ayı planlanıyor.