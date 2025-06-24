Direnen KRT TV emekçileri kazandı!

Kültür Radyo Televizyon (KRT) çalışanlarının, ücretlerin ödenmemesi, kötü çalışma koşulları, iş yükü ve yemek ücreti nedeniyle iş bırakarak kurumun içinde başlattıkları direnişi 21. gününde kazanımla sonuçlandı.

13 gündür eylemde olan KRT TV'deki basın emekçilerinin 28 Mart’tan bu yana ücret ve 3 aylık yemek parası ödenmiyordu.

KRT TV tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tüm çalışanlarımızla yapılan görüşmeler sonucunda, maaş ve yemek ücretlerinin tamamının temmuz ayı içinde ödenmesi konusunda mutabakata varılmıştır" denildi. Açıklamanın tamamı şöyle:

"Kültür Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. (KRT) olarak son aylarda yaşanan maaş ödeme krizini, tüm çalışma arkadaşlarımızla kurduğumuz doğrudan ve yapıcı iletişim sonucunda karşılıklı anlayış ve uzlaşma temelinde çözüme kavuşturmuş bulunuyoruz.

"BU KİŞİLER HAKKINDA GEREKLİ HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

Sürecin en başından bu yana çalışanlarımızın yanında durarak krizi sağduyu ile yönetmeye gayret ettik. Ancak ne yazık ki, bu dönemde çözüm odaklı ilerlemek yerine süreci sabote etmeye çalışan, içeriden veya dışarıdan yönlendirilmiş kişi ya da grupların da etkisiyle kriz daha da derinleşmiştir. Bu kişiler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır.

5 Haziran 2025 tarihinde sosyal medya platformlarımızdan da duyurduğumuz üzere; hem mevcut hem de iş akdi sona ermiş çalışanlarımızın geçmişe dönük maaş ve yemek ücretlerine dair alacakları için ödeme planı oluşturulmuştur. İlk ödeme müzakereler sonucunda söz verilen tarihten önce başlatılmış olup, diğer ödeme dönemleri planlanan yer alan öncelikler ve söz verilen tarihten önce kademeli olarak başlamıştır.

Tüm çalışanlarımızla yapılan görüşmeler sonucunda, maaş ve yemek ücretlerinin tamamının Temmuz ayı içinde ödenmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Sürece yapıcı ve sağduyulu yaklaşan tüm ekip arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ederiz.

Yeni yayın dönemine kadar kurumumuzda görevine devam etmek isteyen tüm çalışanlarımıza tam destek verilecektir. Bununla birlikte; isteyen çalışma arkadaşlarımızın ücretsiz izne ayrılma veya istifa etme hakkı da saklı tutulmuştur.

KRT olarak, her zaman olduğu gibi bugün de emeğe, alın terine ve adil yönetime olan bağlılığımızı koruyor; çalışanlarımızla birlikte büyümeye devam edeceğimize inanıyoruz."

DİSK BASIN-İŞ'TEN AÇIKLAMA

DİSK Basın-İş, KRT TV emekçilerinin kazanımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Mutabık kalınan ödeme takviminin KRT yönetimince hiç kimseyi mağdur etmeyecek ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağının teminatı alındı" ifadelerini kaydetti. Açıklamanın tamamı şöyle:

"Kültür Radyo ve Televizyon’da (KRT) bir süredir devam eden ödeme kriziyle başlayan süreç, 20 günlük direnişin ardından olumlu sonuçlandı. 2 ay boyunca maaşların ve yemek ücretlerinin ödenmemesiyle başlayan ve işçilerin karşısında muhatap bulamamasıyla devam eden süreç, 4 Haziran 2025 tarihinde direnişe dönüştü.

KRT işçilerinin İş Kanunu Madde 34 uyarınca iş görmekten kaçınma hakkını kullanmasıyla KRT’de yayın durdu ve bant yayınına geçildi. Dayanışma içinde, günler süren direnişin ardından 19 Haziran Perşembe günü işverenle başlayan müzakereler, 23 Haziran 2025 tarihinde neticelendi ve işçilerle yapılan görüşmeler çerçevesinde uzlaşıya varıldı.

Ödemelerin ilk kısmı olan bir maaş, 18 Haziran 2025 tarihinde 15 günlük mücadelenin ardından kazanıldı. Kalan maaş ödemeleri ile yemek ücretlerinin ödenmesi takvime bağlandı ve kalan alacakların temmuz ayı içerisinde ödenmesi konusunda mutabakata varıldı. Mutabık kalınan ödeme takviminin KRT yönetimince hiç kimseyi mağdur etmeyecek ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağının teminatı alındı.

"KRT İŞÇİLERİ KAZANDI, HEPİMİZ KAZANDIK"

Dünya basın tarihinde sayılı örneği olan ve 20 gün boyunca yayın durdurulan KRT direnişinde bir kez daha gördük ki yan yana geldiğimizde kazanabiliyoruz! 4 Haziran Çarşamba gününe kadar aylarca hak edişlerini alamamış ve karşısında muhatap bulamamış olan 158 işçi, 20 günlük mücadelenin ardından hem patronun muhatabı oldu hem de hak edişlerini kazandı. DİSK Basın-İş Sendikası olarak örgütlü olduğumuz KRT’de, işçilerin hakkını alması için bütün olanaklarımızı seferber ettik ve sürecin sonunda KRT işçileri kazandı, hepimiz kazandık!

Örgütlü bir işçi sınıfını hiçbir kuvvetin yenemeyeceğini bize gösteren KRT işçilerini ve dayanışmasını bir an olsun esirgemeyen tüm kişi ve kuruluşları selamlıyoruz. KRT’de çalışan tüm emekçiler hakkını alana kadar sürecin takipçisi olacağımızı ve ülkemizde alın teriyle geçinen her bir işçi emeğinin karşılığını alana kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha saygıyla duyuruyoruz."