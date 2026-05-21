Direnen maden emekçileri 'Kod 25' ile işten çıkarıldı: Şirket 'zararı' için işçileri dava edecek!

Kütahya Tavşanlı'da Egetaş Kömür İşletmelerinde çalışan maden emekçileri, hakları için eylem yaptıkları gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Patron, maden emekçilerini "hırsızlık, cinsel taciz, ahlaksızlık" gibi suçlamaları içeren Kod-25 ile işten çıkardı. İşten çıkarılan 226 işçinin bu kod nedeniyle tazminat hakları da gasp edildi.

Patron, işçilerin eyleme başladığı 13 Mayıs'ta "Benden alacağınız yok" demiş, buna rağmen önceki hafta 362 işçiye toplam 12 milyon lira ödeme yapılmıştı. Ödemeler, işçilerin alacağının az bir kısmına denk gelirken işçilerin TİS'ten doğan hakları da ödenmedi. Servis hakları dahi kaldırılan işçiler, işe traktörle götürülürken tarihi geçmiş oksijen maskesiyle yeraltında çalışmaya zorlanıyordu.

Tarihi geçmiş oksijen ekipmanı

Daha önce işyerinde yetkili sendika T. Maden İş'in imzaladığı TİS'te kazanılan hakları ödenmeyince Genel Maden İşçileri Sendikası'nda örgütlenen emekçiler, hakları için 9 gündür eylem yapıyordu.

Egetaş Kömür konuya ilişkin yaptığı açıklamasında işçi alacaklarından bahsetmezken "Üretimi durduran eylemlerin yarattığı maddi zarar için hukuk yoluna gideceklerini açıkladı.

PATRON AİLE TANIDIK

Egetaş Kömür işçileri, iş güvenliği eksiklikleri, ücret alacakları ve 3 yıllık sözleşmedeki kömür haklarının ödenmemesi nedeniyle eylemdeydi. İşçilerin eylemini "hainlik" olarak tanımlayan işletme patronu Köse ailesi, 2010 yılında Karadon'da ölen 30 emekçinin taşeron çalıştırıldığı Yapı-Tek şirketinin de sahibiydi.

BirGün'ün gündeme taşıdığı Köse ailesi, Tavşanlı'da emekçiye hakkını vermezken ilçedeki madencilik faaliyetleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan ülke tarihinin en büyük maden teşvikini almıştı. Egetaş Kömür, yıllık 39,5 milyon ton kömür çıkardığını açıklarken kömürü çıkaran işçinin evine kömür yardımı gitmedi.