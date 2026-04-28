Direnen maden işçileri kazandı!

Ankara’da, direnişlerinin 17’nci açlık grevinin 9’uncu gününde haklarını arayan Doruk Madencilik işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ve beraberindeki heyet, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ve işçilerle bir araya geldi.

İçişleri Bakalığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara’da bir süredir devam eden maden işçilerinin eylemlerini değerlendirmek amacıyla, işçi ve işveren tarafları arasında bir görüşme gerçekleştirilmektedir. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik’in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, Emniyet Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, sendika yetkilisi Başaran Aksu, maden işçisi Sinan Koçak, maden işçisi Özcan Gültekin ve Doruk Madencilik Şirketi sahibi Sabahattin Yıldız yer almaktadır. Saat 16.00’da başlayan toplantıda devam eden grev ve eylemleri son erdirmek üzere uzlaşma zemini üzerinde görüşmeler devam etmektedir" denildi.

İŞÇİLER KAZANDI

Görüşmenin ardından açıklama yapan Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin inisiyatif aldığını, görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Ankara Emniyet Müdürü’nün yer aldığını söyledi.

Toplantı olumlu geçtiğini söyleyen Çakır, "Arkadaşlarımızın çoğunun maaşları yattı. Bizden 15 günlük bir süre istediler. Bunun garantörlüğünü Çalışma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ankara Emniyet Müdürü üstlendi. Bizler de bu saatten itibaren eylemimizi sonlandırdık. Şimdi Kurtuluş Parkı’na gideceğiz. Tüm Ankara halkını uğurlamaya davet ediyoruz. Bu zamana kadar işçilere destek veren herkesi saat 19.00’da yapacağımız açıklamaya bekliyoruz. Bizleri uğurlamaya gelirlerse mutlu oluruz.

Türkiye’deki tüm sendikalara sesleniyorum: İşçinize sahip çıkın. İşçinizden aldığınız gücü işçinize yansıtın, işverenlere değil. İşçilerin, emekçilerin, çiftçilerin durumu çok kötü. Asgari ücretle çalışan işçiler artık son noktaya geldi. Bu yürüyüşe katılanların da sendikaları var. İşçilerinize sahip çıkın. Emeklilerinize, halkınıza sahip çıkın" dedi.

Anlaşmanın detaylarını açıklayan Çakır, "Sadece maaşlar değil, tazminat hakları ve tüm özlük hakları da kapsama dahil. İşten ayrılmak isteyen ve tazminat hakkı olan tüm işçilerin ödemeleri 15 gün içinde yapılacak. Şirket bu konuda söz verdi. Çalışmak isteyen arkadaşlar ise yalnızca maaşlarını alacak. Ancak işverenle karşılıklı anlaşarak ayrılmak isteyenlerin de tazminatları 15 gün içinde ödenecek. Avukatlarımız süreci takip edecek, hiçbir işçimizi mağdur etmeyeceğiz. Bağımsız Maden-İş Sendikası’nın bir çizgisi var. Bu zamana kadar hiçbir işçisini mağdur etmedi, bundan sonra da etmeyecek. Biz sendika yöneticileri olarak her zaman işçilerden bir adım önde olacağız. Bu bedel gerekirse ceza da olur, ölüm de olur" ifadelerini kullandı.

"DİRENİŞ ZAFERLE SONUÇLANDI"

Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ise şunları kaydetti:

"Öncelikle burada farklı mikrofonlar görüyoruz. Sevindik. Daha önce yoktular. İşçilerin eylemini bugüne kadar görmediler. Şimdi görmeleri sevindirici. Üç bakan yardımcısı; İçişleri, Enerji ve Çalışma bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürü ile üç bakanlığın üst düzey bürokratlarının katıldığı bir toplantı yaptık. Bu toplantıda şirketin tüm ödemeleri; özlük hakları, ödenmemiş sendikal haklar, zorunlu ücretsiz izne çıkarılan işçilerin SGK girişlerinin yeniden yapılması ve ücretlerinin ödenmesi, mahkeme sürecinde olan işçilerin alacaklarının ödenmesi gibi başlıkların tamamı kabul edildi. Hiçbir arkadaşımız dışarıda bırakılmadı. Hatta direniş sürecinde sendikaya başvurmamış olanların hakları da garanti altına alındı. Sendikamızın avukatları ve yöneticileri ile şirket yönetimi arasında bu geceden itibaren süreç başlıyor. 15 günün sonunda, üç bakan yardımcısının huzurunda tüm ödemelerin yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek. Bu garantörlükle süreci tamamladık. Direniş zaferle sonuçlandı. Benzer durumda olan tüm işçilere, emekçilere ve emeklilere çağrımızdır: Haklarınızı aramaktan korkmayın.

Son bir mesaj vermek istiyorum. 31 Aralık’ta Ardanuç’ta çığ altında kalan çoban Bülent Gezer hâlâ çıkarılamadı. Güçlü birinin yakını olsaydı çoktan çıkarılmıştı. Ülkenin teknik kapasitesini biliyoruz. Ayrıca Akbelen’de köyünün ormanını savunurken tutuklanan Esra Işık’ın ve Antep’te işçi haklarını savunduğu için tutuklanan sendikacı Mehmet Türkmen’in derhal serbest bırakılmasını istiyoruz."

"BENZER HAK İHLALLERİ VE MAĞDURİYETLER KONUSUNDA FARKLI YERLERDEN DE BİZE VE YETKİLİLERE BAŞVURULAR ULAŞMIŞTIR"

İşçilerin tüm taleplerinin şirket tarafından kabul edildiğini belirten Bağımsız Maden İş Sendikası avukatı Mert Batur, "Doruk Maden işçileri büyük bir zafer kazanmıştır. Sadece şu 15 günlük süre, şirket yetkilileri ile sendikamız ve işçi heyetinden oluşan bir teknik meselelerin çözüleceği bir süreci ifade etmektedir. Burada neyin, nasıl ve ne zaman ödeneceğine dair bir planlama yapılacaktır. Bu ödemelerin Mayıs ayının ortasını aşmayacak şekilde tamamlanması konusunda mutabakata varılmıştır.

Çalışanlarla ilgili durum şudur: Mevcut koşullarda hem bakanlıkların değerlendirmeleri hem de şirketin açıklamaları doğrultusunda haklı fesih şartları oluşmuş kabul edilmektedir. Bu nedenle işçilerin, haklı fesih yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın tüm tazminatlarının ödenmesi suretiyle süreç tamamen kapanacaktır. Böylece ücretsiz izin dayatması gibi uygulamaların tekrar gündeme gelmesinin önüne geçilecektir. Bu oldukça önemli bir gelişmedir. Doruk Madencilik, Yıldızlar SSS Holding’e bağlı şirketlerden biridir. Benzer hak ihlalleri ve mağduriyetler konusunda farklı yerlerden de bize ve yetkililere başvurular ulaşmıştır. Bu tür durumlarda işçilerin inisiyatif alarak sürece dahil olması önemlidir.

Garantörlük meselesine gelince: İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bugün masada bu süreci iki haftalık periyotlarla takip edeceklerini ve herhangi bir aksaklığa izin verilmeyeceğini ifade etmiştir. Tüm hakların şirket tarafından ödeneceği konusunda garantör rolü üstlenmişlerdir. Ancak garantörlük, yalnızca beyanla sınırlı kalmayıp denetimle anlam kazanır. Bu noktada kamu gücünü kullanan bu bakanlıkların denetim sorumluluğu vardır. Aynı zamanda en büyük denetim mekanizması halktır. Halkın bu süreci takip etmesi, benzer hak arayışlarında bulunan işçilere de güç verecektir. Sonuç olarak, en büyük garantör halktır. Buna inanıyoruz. Sürece katkı sunan herkese, özellikle basın emekçilerine ve dayanışma gösteren tüm yurttaşlara teşekkür ediyoruz."

BAKANLIK DUYURDU

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan görüşmeye dair açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

İşçiler, işverenle anlaşarak eylemi noktaladıklarını açıklamışlardır. https://t.co/Sa6NssTnme — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 28, 2026

"MARJİNAL DENİLEN HALKIN TA KENDİSİ"

Bağımsız Maden İş Sendikası avukatı Mert Batur, Bakan Çiftçi’nin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve ödemelerin yalnızca cüzi bir miktarı kapsadığını vurguladı. Batur, işçilerin yaşadığı darp ve hak gasplarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bakanın ücretlerin ödeneceğine yönelik açıklamaları, ödemeleri manipüle etmek içindir. Ödemeler alacak kalemlerinin cüzi bir miktarını karşılıyor. İşçilerin 15 yıllık tazminat haklarının, 15 yıldır gasp edilen özlük haklarının son kuruşu ödenene kadar bizim eylemlerimiz sürecek. Bu işçiler ücretsiz izne, kendi istekleri dışında çıkarılmış, bazı işçiler haklarını bırakıp gitmiş, patron bu işçilerin haklarına çökerek sermayesini büyütüyor. İşçiler çok vaat dinledi, artık vaat dinlemek istemiyor, somut adımlar atılmadan da eylemi bırakmamaya kararlılar."

POLİS MÜDAHELESİNDE KABURGASI KIRILDI

Bakan’ın “Marjinal grup” söylemine tepki gösteren Batur, işçilerin müdahalede hastanelik olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Burada ‘marjinal’ denilen grup halkın, işçilerin ta kendisidir. Direnişimizin başından bu yana halkın desteğiyle eylemlerimiz sürüyor, destek için gelen halkın sol-sosyalist örgütlü kesimi de desteklerini ilk günden bu yana bırakmıyor. ‘İşçiyi dövdük, biber gazı sıktık’ dememek için ‘marjinal grup’ diyorlar. Bir maden işçisinin kaburgası kırıldı, şu an hastanede. Bir başka işçinin ise bacağında ağır darbeler var. Açlık grevine girmemesi gereken bir kısım işçiyi ikna ettik ancak bir kısmı artık son yöntem olan açlık grevini haklar verilmeden bırakmayacaklarını söyledi."

İŞÇİLER NE TALEP EDİYOR?

Bağımsız Maden İş Sendikası, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada direnişin talepler karşılanana kadar süreceğini ilan etti. Sendikanın sunduğu 6 temel talep şunlar:

Aylarca ödenmeyen ücret alacaklarının tamamının ödenmesi.

Haksızca işten çıkarılan tüm işçilere tazminat haklarının verilmesi.

Dayatılan ücretsiz izin uygulamasının derhal kaldırılması.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSİG) kurallarına uygun ortam sağlanması.

Sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılan işçilerin işe iadesi.

Madenin kamulaştırılarak iş güvencesinin teminat altına alınması.

İSTANBUL BAROSU ANKARA YOLUNDA

Dayanışma dalgası büyürken, İstanbul Barosu da bir açıklama yaparak 29 Nisan Çarşamba günü Ankara’ya gideceklerini duyurdu. Baro tarafından yapılan açıklamada, Emeğin çığlığına sessiz kalmıyoruz. Madencilerin mücadelesi yalnızca kendi hakları için değil; emeğin, adaletin ve insanlık onuru içindir” denilerek yetkililer çözüm üretmeye çağrıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Barosu olarak; emeklerinin karşılığını alamadıkları için hak arama mücadelesine başlayan, günlerdir büyük bir kararlılıkla direnen ve 9 gündür açlık grevinde olan madencilerin yanındayız. Alın terinin karşılığını talep etmek en temel haktır. Ücretleri ödenmeyen işçilerin, seslerini duyurabilmek için yürümek ve bedenlerini ortaya koymak zorunda bırakılması, sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Madencilerin mücadelesi yalnızca kendi hakları için değil; emeğin onuru, adalet ve insanlık onuru içindir. Bu nedenle, İstanbul Barosu olarak; dayanışmayı büyütmek, hukukun ve adaletin yanında durduğumuzu göstermek ve madencilerin haklı taleplerine destek vermek amacıyla 29 Nisan Çarşamba günü Ankara’ya gidiyoruz. Yetkilileri, bu haklı talebi görmezden gelmek yerine, derhal çözüm üretmeye ve işçilerin mağduriyetini gidermeye çağırıyoruz. Emeğin değersizleştirilmediği, hak aramanın bedelinin açlık ve yoksulluk olmadığı bir düzen için mücadele eden herkesin yanındayız.”

YILDIZLAR HOLDİNG ÖNÜNE ÇAĞRI İPTAL EDİLDİ

Bağımsız Maden İş Sendikası, açlık grevi başlatan Doruk Madencilik işçilerinin talepleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nda görüşmeler sürerken; Yıldızlar SSS Holding önünde gerçekleştirilmesi planlanan eyleme ilişkin açıklama yapıldı. Sendikanın sosyal medya hesabından yapıla açıklama şu şekilde:

"Yıldızlar SSS holding önünde gerçekleştireceğimiz eylem çağrımız iptal edilmiştir. Tüm halkımızdan özür diliyor ve desteklerinden ötürü teşekkür ederek saat 19:00'da Kurtuluş parkında gerçekleştireceğimiz açıklamamıza çağırıyoruz."