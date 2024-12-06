Direnen Polonez işçilerine ters kelepçe!

İstanbul Çatalca’da 354 kişinin çalıştığı Polonez Gıda Fabrikası'nda yaklaşık 140 gündür grevde olan işçiler, ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Ağır çalışma koşulları, uzun saatler, mesailer, düşük ücrete karşı örgütlenen ve mücadeleyi Ankara'ya taşımak isteyen işçiler bugün fabrika önünden Çatalca Adliyesi'ne yürüyüş başlatmak istedi.

Burada polis tarafından ablukaya alınan 5 işçi ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Polis alana dışarıdan girişlere izin vermezken açlık grevine başladıklarını belirten işçiler, kolluk kuvvetleri yollarını açana kadar bu grevi sürdüreceklerini kaydetti.

İŞÇİLER SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan 5 işçi ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı. İşçilerin yürüyüşe başlamaları için Valilik izni beklediği aktarıldı.

POLONEZ DİRENİŞİ

Türk İş'e bağlı Tek Gıda İş Sendikası’na üye olan Polonez Gıda Fabrikası işçileri, patronların engeline takıldı.

Polonez Gıda'nın sahibi olan Ürdün menşeili Siniora Food şirketinin patronları örgütlenmeye izin vermedi. Önce 13 çalışanı işten çıkarttılar. Bu gelişme üzerine arkadaşlarını geri isteyen işçiler fabrika içinde direnirken sendika da grev kararını astı. İşçilerin direnişi kısa sürede tüm ülkede yankılanırken iktidar ve ona bağlı kolluk güçleri de patronun arkasına dizildi.

Dört buçuk aydır devam aralıksız devam eden grevde işçiler onlarca kez kolluk kuvvetleri ile karşı karşıya geliyor.