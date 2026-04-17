Direnen Temel Conta işçilerine 'sükûneti bozma' gözaltısı!

Haber Merkezi

İzmir’de sendika düşmanı Temel Conta’da 1,5 yıldır grevde olan işçiler sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Pancar Organize Sanayi Bölgesi’nde direnişi sürdüren işçilerin gözaltı gerekçesi ‘huzur ve sükûneti bozma’ iddiası oldu.

16 Nisan akşamı haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 işçi jandarma tarafından gözaltına alınarak ifadeye götürüldü.

12 İŞÇİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Diğer işçilerin ise sabah saatlerinde evlerine polis baskını düzenlendi. Gözaltı işlemleri Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Aralarında kadın işçilerin de bulunduğu çok sayıda işçi gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştiriliken, yakalama emri ise Torbalı Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildi.

6 İŞÇİNİN EVİNE BASKIN

Akşam saatlerinde jandarma tarafından gözaltına alınan 8 işçinin 2 saat bekletildikten sonra serbest bırakıldığı öğrenilirken grevdeki 16 işçiden 12’si hakkında yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi. Sabah 6 işçinin evine polis baskını gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre gözaltına alınan bir kadın işçi adliyeye sevk ediliyor.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan işçilerden Sinem Kaya, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Burada kirli bir dolap dönüyor. Patron, çadırımızı kaldırtmak için mahkemeye başvurmuştu. Bunun için elinde bir şey olsun istiyor. Emniyet, jandarma, kolluk da Temel Conta patronunun işçisi gibi mesaide. Kararın gerekçesi ‘huzur ve sükûneti bozmak’. Biz yalnızca hakkımız için mücadele ediyoruz. Eğer burada birinin huzuru bozulduysa, 494 gündür sendikal hakları için mücadele eden biz Temel Conta işçilerinin huzuru bozulmuş, evlerinin sükûneti kaçmıştır. Patron bilsin ki bizi bu şekilde yıldıramadı, yıldıramaz. Böyle yaparak ateşe benzin döküyor. Çadırı da mücadeleyi de bırakmayacağız” dedi.

Kamuoyuna çağrıda bulunan Kaya, şu sözleri kullandı:

“Tek istediğimiz destek ve dayanışma. Eğer hepimiz alınırsak çadırımız beklensin istiyoruz. Herkesi dayanışmaya çağırıyoruz.”

Emek Partisi (EMEP) de gözaltı kararına tepki gösterdi. EMEP Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, grevdeki Temel Conta işçilerinin gözaltına alınmasına karşı dayanışmaya çağırdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürkan, “Sermaye düzeninin çarkı yargı sisteminde de dönüyor. Örgütlenme hakkını kullanan ve halen grevlerini sürdüren Temel Conta işçilerine gözaltı kararı verilebiliyor. Patronlar emrediyor, sendikacılar Mehmet Türkmen, Başaran Aksu ve Doğukan Akan tutuklanabiliyor. Temel Conta işçisi de anayasal hakkını kullanarak Petrol-İş Sendikası’na üye olmuş ve grev hakkını kullanmıştır. Hak, hukuk tanımayan patrona karşı direniş haktır, mücadele meşrudur. Şimdi tüm emek ve demokrasi güçlerinin Temel Conta işçileriyle dayanışma zamanı” dedi.