Direnen TOKİ işçileri kazandı

Emek Servisi

Edirne Keşan Yeni TOKİ şantiyesinde çalışan inşaat işçileri, 2 günlük direnişlerinin sonunda kazanım elde etti. İnşaat-İş üyesi işçilerin üç aylık ücretleri Adahan İnşaat, 3 Hat Enerji ve TOKİ tarafından gasp edilmeye çalışılmış, işçiler ise bunun üzerine İstanbul Atakent’te Adahan firmasının da bünyesinde bulunduğu Rota Office önünde direnişe başlamıştı.

İşçiler, direnişlerinin 2’İnci gününde kazanım elde ederek üç aylık ücretlerini aldı. Hakları için memleketleri Urfa’dan İstanbul’a gelen 14 inşaat işçisi, dün elde ettikleri kazanımın ardında eylemi sonlandırdı. BirGün’e konuşan bir işçi, “Mutluyuz, direndik ve kazandık. Oyalamalara geçit vermedik, hakkımızın peşine düştük, kazanan da biz olduk” ifadelerini kullandı.