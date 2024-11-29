Direnenler kazandı

BirGün EGE

Uzun yıllardır maden şirketlerinin hedefinde olan Kazdağları’nda, halkın direnişiyle Cegiz Holding’e karşı kazanım sağlandı.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Yanıklar Köyü mevkiinde Cengiz Holding bünyesindeki Truva Bakır Maden İşletmeleri A.Ş. tarafından açılması planlanan projeye karşı halkın direnişi sonucunda yargıdan yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

PROJEYE YARGI FRENİ

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile 24 köylü tarafından açılan davada, Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, ‘ÇED gerekli değildir’ kararını hukuka aykırı buldu. Kararda, "ÇED gerekli değildir kararının uygulanması halinde çevresel etkilerinin telafisi güç veya imkansız olabileceği sonucuna varılmıştır" denildi. Proje için “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararı verilmişti. Bu karar, bölgedeki yaşamı tehdit ettiği gerekçesi ve kararın iptali talebiyle yaşam savunucuları tarafından daha önce yargıya taşınmıştı.

Dava kapsamında daha önce yapılan bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan raporda toz oluşumu için önlem olarak uygulanan arazöz ile sulama işlemi için gerekli suyun nereden alınacağına dair kesin bilginin olmadığı vurgulanmıştı. Raporda, “Toz oluşumunun kontrolü flora ve fauna birliklerinin korunması için büyük önem arz eder. Söz konusu faaliyet sahası yakın çevresinde yapılan akademik floristik çalışmalar incelendiğinde, endemik bitkilerin olmadığını varsaymak şüpheli bir yaklaşımdır; proje, flora-fauna ve ekosistem değerlendirmesi yönünden uygun değildir” denilmişti.

HALİLAĞA’NIN BİR PARÇASI

Feldspat ocağı olarak gündeme gelen projenin aslında altın madeni projesi olduğunu ifade eden Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, “Proje de aslında Halilağa Bakır Madeni projesinin bir parçası. Ruhsatları hemen yan yana. Feldspat ocağı deseler da biz bunun aslında bir altın madeni projesi olduğunu biliyoruz” dedi. Şirketin satın aldığı Liberty Gold’un teknik raporunda da ruhsatın büyük projenin içerisinde göründüğünü belirten Doğan, “Biz bunu keşif sırasında da söyledik. Bu bir feldspat projesi değildir. Bir altın madeni projesidir ve büyük projenin bir parçasıdır. Birçok şirket aynı stratejiyi izliyor yıllardır. Önce feldspat gibi madenler üzerinden küçük alanlarda ÇED başvurusu yapıyorlar. Sonra altın madeni projeleri ortaya çıkarıyorlar. Bu da yine öyle bir oyunun parçası” diye konuştu.

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CENGİZ DAVAYI BEKLEMEDİ

İktidarı arkasına alan Cengiz Holding dava sürecinde Danıştay kararını beklemeden bölgede faaliyete devam etti. Bölgeye beton dökülmesi ve ağaç kesimleri, yöre halkı ve çevre örgütlerinin yoğun tepkisine yol açtı. Bu doğa talanına karşı yaşam savunucuları ve köylüler mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Halk proje kapsamında yapılması planlanan atık havuzlarına ve ağaç kesimlerine karşı nöbetler tutuyor. Çalışmalar birçok noktada durdurulurken, kesilmiş ağaçları taşıyan kamyonlar ve iş makineleri defalarca alandan uzaklaştırıldı.