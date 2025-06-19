Direniş 16. gününde: DİSK yöneticilerinden KRT TV emekçilerine destek ziyareti
DİSK yöneticileri, 28 Mart'tan bu yana gasbedilen hakları için iş bırakarak ofis içerisinde nöbete tutan KRT TV emekçilerine destek ziyaretinde bulundu.
HABER MERKEZİ
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yöneticileri, başta ücret olmak üzere hakları gasp edilen ve mesleki faaliyetlerine yönelik engellere karşı iş bırakan Kültür Radyo Televizyon (KRT) çalışanlarını ziyaret etti.
DİSK'e bağlı Basın, Yayın ve Matbaa çalışanları Sendikası (Basın-İş), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ziyarete ilişkin bilgilere yer verdi.
Paylaşıma göre, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreter Tayfun Görgün, Yönetim Kurulu Üyesi Şükret Sevgener ve İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu KRT TV'nin İstanbul ofisinde 4 Haziran'dan bu yana nöbet tutan basın emekçileriyle bir araya geldi.
Ziyarete DİSK Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi İzel Sezer de eşlik etti.
Konfederasyonumuz DİSK’in Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreter Tayfun Görgün, Yönetim Kurulu Üyesi Şükret Sevgener ve İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu KRT’de 4 Haziran’dan bu yana direnişe devam eden işçileri ziyaret etti.— DİSK Basın-İş (@diskbasinis) June 19, 2025
Ziyarete Genel Başkanımız Turgut… pic.twitter.com/eMZs1vvbHQ
KRT TV'de çalışan 150'den fazla basın emekçilsi, 28 Mart'tan bu yana ücretleri başta olmak üzere çok sayıda haklarının gasp edilmesine karşı 4 Haziran'da akşam saatlerinde iş bıraktı. Gece boyunca KRT TV'nin İstanbul ofisinde nöbet tutan emekçiler, 5 Mayıs'ta saat 13.00'te kurum önünde basın açıklaması yaptı.
DİSK Basın-İş ve emekçilerin yaptığı açıklamada, kurumun firmaya olan borcunun gerekçe gösterilerek yemek kartlarının da bloke edildiği belirtildi. Basın emekçileri, aylardır taleplerini işverene iletmesine rağmen herhangi bir yanıt alamadı. Kurumda çok sayıda üyesi olan DİSK Basın-İş yönetim, emekçilerle beraber süreci yürütüyor.
PATRON 'GARANTİ' VERMEDİ5 Haziran'da kurumun İstanbul'daki ofisinde gece boyunca KRT TV CEO'su Cihat Zembat ile görüşme gerçekleştirildi. Gerçekleşen görüşmede, patron Fırat Bozfırat'ın çalışanların taleplerinin karşılanmasına ilişkin ifade ettiği tarih ve ödeme miktarını 'garanti' edemeyeceği aktarıldı.
Yaşananların ardından emekçiler, bir basın açıklaması düzenleyerek taleplerini duyurdu. Eylem nedeniyle KRT TV'nin olduğu binanın önüne 3 çevik kuvvet aracı getirildi; çok sayıda polis ekibi güvenlik önlemi aldı.
Aynı gün KRT TV yönetimi tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, yaşananlarla ilgili 'özür dilendi.' Çalışanların haklarının verilmesi için 'acil ödeme planı' ve 'kriz masası' oluşturulduğu ifade edildi. Sürecin ise bağımsız bir denetim kurulu tarafından izleneceği belirtildi.
EMEKÇİLER HAK TALEBİNDE ISRARCI
Daha sonra KRT TV emekçileri, 8 Haziran'da İstanbul'daki ofiste bayramlaşma programı düzenledi. Çok sayıda siyasi parti, meslek örgütü temsilcisi ve meslektaşlarının katıldığı programın ardından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, bir kez daha işverene hakların ödenmesi talebi vurgulandı.
Direnişin 9. gününde kurumun Ankara'daki ofisinde de emekçiler eylem gerçekleştirdi. Çok sayıda gazeteci, sendika temsilcisi ve meslek örgütü üyesi bir araya geldi. Ekip arkadaşları adına basın açıklamasını okuyan KRT muhabiri Batu Bozkürk, "Gündüzleri arkadaşlarımızla yapabileceklerimizi istişare ettik, geceleri masaların üzerinde uyuduk. Sesimiz daha da yükseldi" dedi.
Basın emekçilerinin nöbeti sürerken diğer yandan destek ziyaretleri de devam ediyor. 16 Haziran'da DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş emekçileri ziyaret etti.i Aynı gün DİSK Basın İş ve emekçiler, işveren ile saat 14.00'te toplantı yapılacaktı. Ancak patron Fırat Bozfırat görüşmeye gelmedi. Bozfırat, görüşme için avukatı ve haber müdürü Recep Eser'i gönderdi.
DİRENİŞ TBMM'YE TAŞINDI
17 Haziran'da TBMM'de basın toplantısında TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ortak basın toplantısı düzenleyerek KRT emekçilerine destek verdi.
Şık, maaşlarını ve diğer haklarını 28 Mart'tan bu yana alamadıkları için "iş görmekten kaçınma" hakkını kullanan KRT TV çalışanlarının yazdığı metni okudu. Metinde, "Maaşları ödenmediği için mağduriyet yaşayanların mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyoruz. Öte yandan devletin yetkili birimlerinden söz konusu sürece müdahil olmalarını ve emekçilerin haklarının verilmesi konusunda gereken neyse yapmalarını istiyoruz" ifadeleri yer aldı.
BEŞİKTAŞ MEYDANI'NDA EYLEM
KRT TV işçileri, patronun kararının ardından direnişi meydana taşıma kararı aldı. Emekçiler, 18 Haziran'da saat 19.00'da Beşiktaş Meydanı'nda eylem yapma kararı aldı. Eyleme çok sayıda siyasi parti, meslek örgütü, gazeteci ve yurttaş destek verdi.