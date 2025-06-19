Direniş 16. gününde: DİSK yöneticilerinden KRT TV emekçilerine destek ziyareti

HABER MERKEZİ

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yöneticileri, başta ücret olmak üzere hakları gasp edilen ve mesleki faaliyetlerine yönelik engellere karşı iş bırakan Kültür Radyo Televizyon (KRT) çalışanlarını ziyaret etti.

DİSK'e bağlı Basın, Yayın ve Matbaa çalışanları Sendikası (Basın-İş), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ziyarete ilişkin bilgilere yer verdi.

Paylaşıma göre, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreter Tayfun Görgün, Yönetim Kurulu Üyesi Şükret Sevgener ve İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu KRT TV'nin İstanbul ofisinde 4 Haziran'dan bu yana nöbet tutan basın emekçileriyle bir araya geldi.

Ziyarete DİSK Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi İzel Sezer de eşlik etti.

Konfederasyonumuz DİSK’in Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreter Tayfun Görgün, Yönetim Kurulu Üyesi Şükret Sevgener ve İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu KRT’de 4 Haziran’dan bu yana direnişe devam eden işçileri ziyaret etti.



Ziyarete Genel Başkanımız Turgut… pic.twitter.com/eMZs1vvbHQ — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) June 19, 2025