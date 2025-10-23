Direniş 18. gününde: Tokatlı tekstil işçilerinin eylemi yağmur altında sürüyor

Tokat'ta bulunan Şık Makas/CSR Kot işçilerinin ödenmeyen maaş ve gasp edilen hakları için başlattıkları direniş 18'inci gününde de kararlılıkla devam ediyor.

İşçiler haksız kodlarla işten çıkarılırken Valilik yasaklarına rağmen devam eden direnişte işçiler, patronun İŞKUR üzerinden işe alım ilanı verdiğini öğrendi. Öziplik-İş'in patronla işbirliği yapmasının ardından direnişlerine devam etme iradesi ortaya koyan ve bunun için BİRTEK-SEN'de örgütlenen işçilere soğuk hava da engel olamadı.

İşçiler bugün de yağmur altında, kurdukları çadırda mücadelelerine devam ediyor. Tokat Emek ve Demokrasi Platformu temsilcileri ve SOL Parti Tokat İl Sözcüsü Erdoğan Doğan işçilere destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette, dayanışma ve destek vurgusu yapıldı.

Öte yandan yurttaşlar da işçilere destek oluyor. İşçiler, köylerde yaşayan yurttaşların da yakacak ve diğer ihtiyaçları için destek olduğunu belirtti.